V začetku julija se je odkrušil približno nekaj metrov dolg del roba pročelja Plečnikovih arkad pri Pogačarjevem trgu. V javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice so povedali, da ni šlo za vandalizem. Dodali so, da bo poškodbo saniralo podjetje, ki je v preteklosti že obnovilo del arkad med Mesarskim in Zmajskim mostom (III. in IV. arkada). Omenjeno sanacijo je izvedla družba GiB gradnje.

Ali do podobnih poškodb lahko pride še kje na arkadah, v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah težko napovedo. So pa zagotovili, da načrtujejo celovito prenovo Plečnikovih arkad tudi na delu, kjer je prišlo do omenjenega krušenja. »V našem podjetju potekajo aktivnosti za pripravo dokumentacije za javni razpis za obnovo I. in II. arkade,« so pojasnili v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah in napovedali, da bodo gradbena dela potekala prihodnje leto. V sklopu obnove bodo na omenjenih arkadah prenovili tudi streho.

Spomnimo, da je javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice arkado številka IV, ki je najbližje Zmajskemu mostu, prenovilo leta 2019, prenova arkade III pa je bila zaključena poleti 2020.