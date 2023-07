V družbi Rižanski vodovod pravijo, da je trenutno oskrba slovenske Istre s pitno vodo varnejša kot lani, ko so morali zaradi nizkega vodostaja reke Rižane pitno vodo dovažati s tovornjaki iz drugih virov. Po podatkih Rižanskega vodovoda je bil petkov pretok reke Rižane, ki je glavni vir vode za slovensko Istro, 206 litrov na sekundo, medtem ko je lani ob takem času znašal le 114 litrov na sekundo. Petkov vodostaj je bil 65 centimetrov, lani so izmerili 46 centimetrov.

Posledično Rižanski vodovod trenutno odkupuje le pet litrov vode na sekundo od Kraškega vodovoda in 50 litrov na sekundo od hrvaškega Istrskega vodovoda. Lani je iz prvega vira črpal 100, iz drugega pa 76 litrov vode na sekundo.

»Če dežja ne bo nekaj dni, bomo spet odvisni od nakupov«

V zadnjih dneh je v slovenski Istri večkrat deževalo. Kljub temu na Rižanskem vodovodu opozarjajo, da bodo spet odvisni od nakupov, če dežja ne bo nekaj dni. Vode namreč ne morejo nikjer zadržati, na kar opozarjajo ves čas. Še vedno obstaja tudi možnost daljšega obdobja brez padavin in zaradi tega možnost oteženih razmer pri zagotavljanju nemotene vodooskrbe, svarijo.

V zadnjem letu so pristojni predstavili vrsto ukrepov za izboljšanje stanja, dejansko pa so izpeljali le enega, ki že lahko prispeva več vode v sistem. To je povezava s tržaškim vodovodom čez Miljske hribe, ki omogoča pretok največ 15 litrov vode na sekundo v eno ali drugo smer. To je približno toliko, kolikor so lani dovažali s Planinskega polja s tovornjaki. Pri nakupovanju vode s Krasa je bila težava tudi cena. Rižanski in Kraški vodovod sta se pred mesecem dogovorila za mediacijo. Zatem so v obeh podjetjih potrdili naročilo Inštitutu za javne službe, da pripravi predlog nove pogodbe za nakup vode.

Lani skoraj dva meseca prepoved uporabe vode za nenujne namene

Uporaba vode za nenujne namene je bila lani v slovenski Istri prepovedana od 5. julija do 30. avgusta. Od 26. julija do 30. avgusta so morali v vodovodni sistem dodajati vodo iz Unice, ki so jo vozili s tovornjaki. Državo je to stalo približno 700.000 evrov, so na koncu izračunali na ministrstvu za obrambo.

700.000 € je stalo državo lanskoletno dovažanje pitne vode s tovornjaki v vodarno Rižanskega vodovoda.