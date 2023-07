V primeru dežja ali slabe vremenske napovedi filmske projekcije odpadejo, so sporočili iz Kinodvora. Informacijo o odpovedi predvajanja katerega od filmov bodo uporabniki dobili do 19. ure na dan predvajanja na spletnih straneh ljubljanskigrad.si in kinodvor.org.

Nadomestna projekcija odpovedanih filmov bo naslednji dan ob 21. uri v Kinodvoru. »Na grajskem dvorišču bo prvo javno projekcijo na slovenskih platnih letos doživelo pet filmskih delikates,« napovedujejo v Kinodvoru. In sicer gre za filme Oppenheimer, Nostalgija, Anatomija padca, Asteroid City in Pretekla življenja.