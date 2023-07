Če bi bil problem res v tem, da se Alzoubi pred »tajnimi« očitki ne more braniti, ker mu jih sodišče ne razkrije (vendar mu jih je v resnici pred letom dni vendarle razkrilo!), potem bi bil ta primer res podoben nekemu poljskemu primeru, kjer je bila Poljska obsojena pred ESČP, kot to piše v Dnevnikovem članku. Toda ta naš primer je neprimerno hujši in ga bova, ko bo končan (če bom takrat še živ in tega sposoben), z Alzoubijem nadaljevala še s kazenskim pregonom sodnikov, da bodo zanj tudi kazensko odgovarjali. Hudo trpeči in hudo psihično ranjeni intelektualec iz Sirije je v svojem obupu in razočaranju po zadnji sodbi pritiskal name, da bi temu kazenskemu pregonu dala celo prednost pred dokončanjem njegovega postopka, in sem ga komaj prepričal, da morava najprej doseči (pred vrhovnim ali ustavnim sodiščem) odpravo zadnje sramotne sodbe upravnega sodišča, šele nato bova lahko v kazenskem postopku dokazovala, da ta sramotna sodba ni bila sodna zmota, ampak namerno (in zato kaznivo) kršenje njegovih temeljnih človekovih pravic.

In zakaj je ta primer neprimerno hujša sramota za Slovenijo kot tisti poljski primer za Poljsko? Zato, ker tam prizadetemu »tajne obtožbe« zoper njega res niso bile razkrite – na našem upravnem sodišču pa je ta del farse trajal »samo« tri leta in pol (od januarja 2019 do junija 2022) – nato pa se je začela še mnogo hujša, res neverjetna farsa. Ko je sodišče na obravnavi 27. 6. 2022 končno vendarle moralo (za strogo zaprtimi vrati!) tožniku razkriti, kaj piše v tistih tajnih informacijah (kar pa je sodišče vedelo že vsa tista leta poprej!), je bilo v trenutku kristalno jasno, da tam seveda ni popolnoma ničesar o kakršnihkoli »dejanjih proti ciljem OZN« (če se v vprašanje absurdnosti in očitne protiustavnosti te pravne podlage za odvzem pravice do azila tu niti ne spuščam). To so bile namreč samo informacije o povsem slučajnih, izključno zasebnih srečanjih Alzoubija z nekaterimi osebami, osumljenimi podpiranja terorizma, ne da bi on za to sploh vedel. Toda trije upravni sodniki so se »naredili neumne« in so tistega dne kljub razkritemu popolnemu niču v tistih tajnih informacijah mirno še enkrat potrdili škandalozno (slaboumno – ali morda zavestno nezakonito?) odločitev notranjega ministrstva, da je Alzoubi »utemeljeno osumljen dejanj proti ciljem OZN«! Pri čemer, ponavljam, so tako na ministrstvu kot na sodišču ves čas vedeli, kaj v tistih tajnih informacijah res piše.

Nadaljevanje pa je še bolj neverjetno in sramotno. Ko smo v naslednji reviziji na vrhovno sodišče zahtevali, naj sodišče v sodbi (vsaj v njenem »tajnem delu« – čeprav niti zakonske podlage za tajno obrazložitev v tem primeru sploh ni!) pove, katera so tista Alzoubijeva »dejanja proti ciljem OZN«, je vrhovno sodišče sicer zelo jasno povedalo, da niti članstvo v teroristični organizaciji (!) brez nekega konkretnega delovanja proti ciljem OZN ni dovolj, mu pa ta ugotovitev ni bila dovolj, da bi vsaj marca letos to sramotno farso končalo, ampak je zadevo še enkrat prepustilo v ponovno odločanje upravnemu sodišču. In tu pride farsa do vrhunca: junija letos upravno sodišče (isti trije sodniki) že tretjič v treh letih ponovno potrdi pravilnost odločitve notranjega ministrstva, da je Alzoubi »utemeljeno osumljen dejanj proti ciljem OZN« – ne da bi sploh hotelo ali znalo navesti, katera Alzoubijeva dejanja naj bi to bila!!!

Da bi še tako slab kazenski sodnik lahko nekoga obsodil za tatvino ali za umor, ne da bi v sodbi obrazložil, kako se je to kaznivo dejanje zgodilo, si ne znam predstavljati. Na upravnem sodišču pa to – vsaj za tiste tri sodnike, ki so to naredili celo trikrat zapovrstjo – očitno ni problem. Me prav zanima, kaj bodo na to zdaj rekli vrhovni in ustavni sodniki.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče