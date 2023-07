Balkan, kakršnega si predstavljamo

V Sarajevu se je včeraj končal festival Bookstan, osmi po vrsti, ki je imel temo »imaginarni Balkan«. Gre za starejši naslov knjige, ki jo je napisala zgodovinarka Marija Todorova, profesorice na Univerzi Urbana-Champaign v Illinoisu. Prva verzija je izšla leta 1997 in dvignila nekaj prahu na področju mednarodnih odnosov: deset let pozneje je sledil še en, malce drugačen, skozi čas spremenjen tekst. Danes v novem prevodu (D. Starčević in A. Bajazetov, založba Buybook, Sarajevo) in v predgovoru za novo izdajo avtorica pojasnjuje, kako se je pojem Balkana skozi čas spreminjal: trdi, da je zakon nezaželenih posledic temeljito spremenil Balkan s posredovanjem v jugoslovanskih vojnah v 90. letih. To najverjetneje ne drži in je zreducirana interpretacija stvari, a ne bomo zdaj o tem. Kajti drugi del trditve je točen, glasi pa se, da je »retorična legitimizacija vojaškega posredovanja leta 1999 – kot obrambe univerzalnih človekovih pravic – dejansko vrnila Balkan v sfero zahodne politike in pripeljala zahodne Evropejce in Američane globoko na Balkan«. V predgovoru je rečeno tudi, da je bila izvedena »praktična getoizacija te regije«.