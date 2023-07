Dvodnevne dvostranske pogovore v kitajski prestolnici je Yellen označila za neposredne, vsebinske in produktivne. Izrazila je prepričanje, da sta oba naroda dolžna odgovorno upravljati z medsebojnimi odnosi, da bi našla način, kako živeti skupaj in si deliti svetovno blaginjo.

Ob tem je na zaključni novinarski konferenci priznala, da med državama še vedno obstajajo pomembna nesoglasja.

Yellen je v zadnjih dneh preživela več kot deset ur na dvostranskih pogovorih s kitajskimi vladnimi predstavniki, med drugim tudi s premierjem Li Qiangom. V soboto so njeni pogovori s podpredsednikom vlade He Lifengom po poročanju medijev trajali več kot pet ur, ki jim je sledila dvourna večerja. Obisk sicer ni prinesel bistvenega preboja, vendar je bila retorika med potovanjem razmeroma pozitivna in prijetna, še poroča dpa.

Peking je v izjavi za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua pogovore med Yellen in He Lifengom označil za konstruktivne, intenzivne in odprte. Hkrati je kitajska stran izrazila zaskrbljenost zaradi sankcij, ki so jih ZDA uvedle proti Kitajski.

Odnosi med državama so trenutno napeti med drugim zaradi trajajoče trgovinske vojne in vprašanja Tajvana.