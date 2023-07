Slovenski odbojkarji so se z zmago poslovili od Filipinov in potrdili preboj na zaključni turnir. V treh nizih so ugnali Nizozemce, kar pomeni, da so turnir v predmestju Manile končali s po dvema zmagama (še proti Kitajski) in porazoma (Poljska, Italija).

V obračunu z Nizozemci so v prvem nizu Slovenci prvič resneje pobegnili pri 10:7, imela nato ves čas rahlo prednost, za tri pa spet povedla pri 14:11 po točki Jana Kozamernika. Isti igralec je poskrbel tudi za 16:13. Rok Možič je bil tisti, ki je Sloveniji priigral prvo vodstvo za štiri točke (19:15), kljub nekaj napakam pri servisih v končnici pa so Slovenci zanesljivo dobili niz, ki ga je s točko končal Tine Urnaut (25:20).

V drugem nizu je bila igra sprva bolj ali manj izenačena, rahlo pobudo so imeli Nizozemci z razpoloženim kapetanom Abdel-Azizom Nimirjem. Z asom so pri 12:9 tudi prvič povedli za tri točke, vendar so jih slovenski odbojkarji ujeli pri 13:13. Možič je pri 18:17 poskrbel za slovensko vodstvo, Urnaut pa je z zaporednima asoma še povišal prednost na 20:17. V naslednji akciji je uspešen slovenski blok dosegel točko še za 21:17.

Toda po zaslugi Nimirjevih servisov so "tulipani" izid poravnali na 21:21 ter z delnim izidom 7:0 prišli spet tudi do vodstva s 23:21. Prav Nimir je tudi poskrbel za prvo zaključno žogo Nizozemcev, a so jo Slovenci obranili, prek Alena Pajenka prišli sami do dveh priložnosti za zmago v nizu, a sta ostali neizkoriščeni, tako kot tudi tretja, je pa četrto z blokom unovčil Pajenk za 32:30.

V tretjem nizu so Slovenci hitreje prevzeli pobudo, povedli s 7:4, nato je bil Pajenk spet uspešen za 10:6, nizozemska napaka je na semafor izrisala še prednost 13:8 za Slovenijo, ki je bila tako na dobri poti do končne zmage. Toda Nizozemska se še ni vdala, se približala na točko, toda končnico so Slovenci odigrali bolje ter relativno zanesljivo osvojili še tretji niz.

Četrtfinalni tekmec, ki bo 20. julija v poljskem Gdansku stal nasproti slovenskim odbojkarjem, še ni znan. Bo pa to najverjetneje drugouvrščena ekipa ligaškega dela, kar pomeni Japonska ali ZDA. Vsi pari četrtfinala pa bodo znani po zadnjih tekmah v ameriškem Anaheimu v noči na ponedeljek.

Slovenski odbojkarji so pred tem na prvih dveh turnirjih v japonski Nagoji in francoskem Orleansu premagali Srbijo, Francijo, Iran, Argentino, Kanado in Kubo, izgubili pa še proti Bolgariji in Braziliji.

Nastop v Gdansku so si poleg sedmouvrščene Slovenije (razmerje zmag in porazov 8-4) že zagotovile tudi reprezentance Japonske (10-1), ZDA (9-2), Italije in Argentine (obe 9-3), Poljske (9-2) in Brazilije (8-4). Tako ostaja odprto le še eno mesto (ali Francija ali Srbija).