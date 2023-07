Sile za hitro podporo (RSF) so navedle, da je v napadih umrlo več kot 31 ljudi, številni pa naj bi bili še ranjeni.

Prestolnica Kartum in okoliški kraji so redno prizorišče napadov sudanskih sil, boji pa so siloviti predvsem še v regiji Darfur.

Zaskrbljenost nad novimi spopadi je izrazil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je posvaril pred popolno državljansko vojno v Sudanu, ki bi lahko destabilizirala celotno regijo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V spopadih v Sudanu, ki so se začeli 15. aprila, je po nekaterih ocenah doslej umrlo več kot 3300 ljudi. Po navedbah ZN je razseljenih več kot 2,9 milijona ljudi, od tega se jih je 600.000 zateklo v sosednje države.