Obdobje nestabilnega vremena se končuje, nad srednjo Evropo se namreč krepi območje visokega zračnega pritiska. Vročinski val bo najprej zajel jugovzhodni del Slovenije, nato še zahodnega.

Temperature se bodo podnevi gibale od 29 do 33 stopinj Celzija, ponoči od 15 do 19 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo še bolj vroče. Popoldne na severu ni izključena kakšna ploha. Visoke bodo tudi v četrtek in petek, ko Arso napoveduje možnost neviht.