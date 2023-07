V odgovoru na hude obtožbe dr. Vesna Švab, ki velja za najbolj liberalno osebo slovenske psihiatrije, po pravici pove, da Zalar ne razume sodobnega duševnega zdravja. A v besedilu pove tudi, da sama ne razume sodobnega duševnega zdravja nič bolj kot Zalar.

Zakaj se takole neumno odrekam pomembni in močni zaveznici?

Ker vse, kar gospa piše, sicer drži, problem je, da ne ona ne nihče drug tega ne počne tudi v resnici. Ti ljudje čisto zares mislijo, da »dajejo glas uporabnikom«, če kakšnega od njih uporabijo na javnih dogodkih kot plešočega medveda, mu vržejo par kikirikijev (glej »ambasadorji duševnega zdravja«) in gremo vsi zadovoljni naprej spat.

Medtem ima Šent, ki mu gospa Švab predseduje, čez 200 zaposlenih »strokovnjakov«, med katerimi je že vsa leta le ena (!) oseba z dejanskim uporabniškim znanjem in izkušnjo. Uganite, ali je ta oseba predstavnica Šenta v najnovejši skupini za zakon o psihoterapiji. Ne, namesto nje tam sedi … Vesna Švab.

Z odhodom Zalarja se bo demokratizacija slovenskega duševnega zdravja samo začela. Žal je Zalar samo rezultat žalostnih procesov, ki so nasilje legalizirali, uzakonili in omogočili, in čas je, da zares in iskreno vprašate o tem tudi nas, uporabnike in preživelce psihiatrije.

TONE VRHOVNIK STRAKA, predsednik Društva Poglej!