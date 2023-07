Gasilci so pogasili požar, ki je okoli 17. ure zajel streho in recepcijo termalnega parka Aqualuna v Podčetrtku. Zagorel je objekt, v katerem so recepcija, garderobe, toalete, manjša trgovina, lokal z gostinsko ponudbo in razgledna terasa. Na požarišču ostaja več gasilcev iz Prostovoljnega gasilskega društva Podčetrtek. Po podatkih policije poškodovanih v požaru ni bilo.

Na prizorišče termalnega parka Aqualuna, ki spada pod okrilje Term Olimia, so prvi prispeli gasilci prostovoljnih gasilskih društev Podčetrtek in Imeno, ki so požar do 19. ure uspeli pogasiti, je potrdil predsednik društva Imeno Blaž Šelekar.

Po neuradnih informacijah je zagorela močno vnetljiva kritina objekta. Hrvaški portal 24sata sicer poroča, da bi naj bila za požar kriva eksplozija v kuhinji.

Gasilci so požar pogasili, na kraju pa so že pristojne službe, ki preiskujejo vzrok požara. Kolikšna škoda je nastala v požaru, še ni znano, je pa po prvih ocenah precejšnja, poroča portal Štajerski val.