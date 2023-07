»Številke so že sedaj izstopajoče, do konca aktivne sezone gozdnih požarov pa so še vsaj trije meseci,« je dejal Michael Norton s kanadskega ministrstva za naravne vire. Oblasti so v petek v državi naštele 677 aktivnih požarov, od tega jih 386 gori nenadzorovano.

Zgorelo je že devet milijonov hektarov gozda, kar je 11-krat več od povprečja v zadnjem desetletju, država pa je že presegla absolutni letni požarni rekord iz leta 1989. Meteorologi medtem za prihodnje tedne napovedujejo nadpovprečne temperature v številnih delih države na zahodu in tudi v severnem Quebecu, ki je najbolj prizadeta regija.

Od začetka maja je moralo v Kanadi zaradi požarov svoje domove zapustiti približno 155.000 ljudi, kar je največ v zadnjih 40 letih. »Letošnja požarna sezona je in bo v številnih pogledih še naprej rekordna,« je dejal Norton in dodal, da pričakuje, da bo število požarov ostalo nadpovprečno celo poletje.

Požari pustošijo na območjih po vsej državi, prizadeta pa so tudi običajno manj ogrožena območja. Samo v enem od gozdnih požarov na severu regije Quebec je zgorelo več kot milijon hektarjev gozda, poroča AFP.

Dim z gorečih gozdov je v tej sezoni že onesnažil zrak v Kanadi in sosednjih ZDA ter prizadel več kot 100 milijonov ljudi, občasno pa je oviral lete in povzročil odpovedi prireditev na prostem. »Od evakuacij do slabe kakovosti zraka in opozoril o hudi vročini - doživljamo resnične posledice podnebnih sprememb,« je dejal kanadski minister za zdravje Jean-Yves Duclos.

Z obsežnimi požari se na terenu spopada 3800 kanadskih gasilcev, ki jih podpirajo kanadske oborožene sile in več kot 3000 gasilcev iz drugih držav, kot so Nova Zelandija, Čile, Kostarika, Mehika, Španija in Južna Koreja.