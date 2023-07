»Danes obeležujemo še en mračen mejnik v vojni, ki še naprej terja grozljiv davek od ukrajinskih civilistov,« je v izjavi ob 500. dnevu od začetka ruske invazije dejal namestnik vodje HRMMU Noel Calhoun. Čeprav je bilo letos število žrtev v povprečju nižje kot leta 2022, se je maja in junija začelo ponovno povečevati, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorili opazovalci.

Konec junija je bilo denimo v raketnem napadu na mesto Kramatorsk na vzhodu Ukrajine ubitih 13 civilistov, med njimi štirje otroci. Daleč od frontne črte v mestu Lvov na zahodu države pa je bilo ta teden ubitih deset ljudi.

V napadu, ki ga je župan Lvova Andrij Sadovij označil za največji napad na civilno infrastrukturo v njegovem mestu od začetka ruske invazije, je bilo ranjenih najmanj 37 ljudi. Unesco je sporočil, da je bil ta napad tudi prvi na območju, zaščitenem s Konvencijo o svetovni dediščini, in da je poškodoval zgodovinsko pomembno stavbo.

Rusija sicer cilje v Ukrajini redno napada iz zraka, vključno z neselektivnim artilerijskim in raketnim obstreljevanjem. Napadi so pogosto usmerjeni tudi na ključno infrastrukturo, zaradi česar so bili civilisti v številnih krajih prikrajšani za oskrbo z elektriko in vodo, še poroča AFP.

Zelenski: »Danes smo na Kačjem otoku, ki ga okupatorji ne bodo nikoli osvojili, tako kot ne bodo osvojili Ukrajine.«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes ob 500. dnevu od začetka ruske invazije na Ukrajino objavil videoposnetek s Kačjega otoka, majhnega otoka v Črnem morju, ki je ob začetku vojne postal simbol ukrajinskega upora proti ruskim silam.

»Danes smo na Kačjem otoku, ki ga okupatorji ne bodo nikoli osvojili, tako kot ne bodo osvojili Ukrajine, saj smo država pogumnih ljudi. S tega mesta zmage bi se rad zahvalil vsem našim vojakom za teh 500 dni,« je Zelenski dejal v videoposnetku brez datuma, objavljenem na družbenih omrežjih.

Kačji otok v Črnem morju na jugu Ukrajine je ob začetku ruske invazije postal simbol ukrajinskega upora, potem ko je ruska križarka Moskva takrat zahtevala predajo ukrajinskih vojakov, nameščenih na otoku.

V odgovor je takrat nek ukrajinski vojak dvignil srednji prst, gesta pa je bila pospremljena s sporočilom ukrajinske vojske: »Ruska vojaška ladja, j*** se.« V čast ukrajinskim vojakom, ki so jih ruske sile zajele na otoku, potem ko se niso hoteli predati, je ukrajinska pošta aprila lani izdala tudi posebno spominsko znamko. Junija lani so nato ukrajinske sile ponovno zavzele Kačji otok.

Zelenski se je sicer v petek pozno zvečer še vedno mudil v Istanbulu na pogovorih s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki je podprl ukrajinska prizadevanja za vstop v zvezo Nato. Govorila sta tudi o možnostih za podaljšanje sporazuma o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja, ki se izteče 17. julija.