Za napad na zelo spoštovano šiitsko muslimansko svetišče Šah Čerah konec oktobra lani je odgovorna sunitska muslimanska skrajna skupina Islamska država (IS). V napadu je bilo ubitih 13 ljudi, 30 pa ranjenih, poroča AFP.

Iransko sodišče je oba napadalca marca obsodilo na smrt zaradi korupcije, oboroženega upora in delovanja proti nacionalni varnosti. Obtožena sta bila tudi članstva v IS in »zarote proti varnosti države«.

Javne usmrtitve so v Iranu razmeroma redke, saj so skoraj vse izvedene v zaporih. Po podatkih skupin za pravice, med drugim Amnesty International, v Iranu letno usmrtijo več ljudi kot v kateri koli drugi državi z izjemo Kitajske, še piše AFP.

V Iranu so leta 2022 obesili 75 odstotkov več ljudi kot leto prej. Lani so v državi usmrtili najmanj 582 ljudi, kar je največ od leta 2015 in precej več od 333 usmrtitev, ki so jih izvedli leta 2021, sta v skupnem poročilu navedli organizacija Iran Human Rights (IHR) in francoska skupina Skupaj proti smrtni kazni (ECPM).