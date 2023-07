Biden je sporočil še, da so zaporedne vlade v ZDA določile, da se to orožje ne sme nikoli več razviti ali uporabiti, in da ta dosežek ne pomeni le izpolnitve dolgoletne zaveze iz Konvencije o kemičnem orožju, temveč tudi, da je OPCW kot mednarodni regulator prvič potrdila uničenje celotne kategorije orožja za množično uničevanje.

»Hvaležen sem tisočim Američanom, ki so več kot tri desetletja posvečali svoj čas in talent tej plemeniti in zahtevni nalogi,« je dodal predsednik ZDA. Ob tem je pozval tudi druge države, naj se pridružijo Konvenciji o kemičnem orožju, da bo globalna prepoved kemičnega orožja lahko dosegla svoj polni potencial.

Po njegovih besedah bi morali Rusija in Sirija ponovno začeti spoštovati Konvencijo o kemičnem orožju in priznati svoje neprijavljene programe, ki so bili uporabljeni za drzna grozodejstva in napade.

»Še naprej bomo podpirali Organizacijo za prepoved kemičnega orožja, da bi preprečili kopičenje zalog, proizvodnjo in uporabo kemičnega orožja po vsem svetu. Skupaj z našimi partnerji se ne bomo ustavili, dokler se ne bomo dokončno in za vedno znebili te nadloge,« je še sporočil Biden.