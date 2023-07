Evropska organizacija za varnost zračnega prometa Eurocontrol je pred vrhuncem letošnje poletne turistične sezone sporočila, da bo v prihodnjih osmih tednih po vsej Evropi opravljenih okoli 33.000 letov potniških letal dnevno. To je približno osem odstotkov več kot leta 2022, je poročal časnik Times.

Ob petkih naj bi bilo letov še več. Vseeno pa številke še vedno ne dosegajo tistih izpred epidemije covida-19.

Število kontrolorjev letov se je medtem od leta 2019 zmanjšalo in na letališčih marsikje po Evropi nimajo dovolj osebja. Med epidemijo se je namreč obseg letalskega prometa močno skrčil in številni izkušeni kontrolorji so si našli drugo službo.

Po navedbah Eurocontrola bo večino dni v številnih pomembnih regijah, vključno z Reimsom in Marseillom v Franciji, Atenami in Budimpešto, prihajalo do »velike preobremenitve« zračnega prometa.

Podobna opozorila je organizacija za čas ob prometnih konicah, zlasti ob petkih in poletnih koncih tedna, izdala za London, Barcelono, Bruselj, Budimpešto, Nikozijo, Varšavo in Zagreb.

»Preobremenitve« lahko povzročijo zamude, letala pa bodo prisiljena leteti na daljših poteh, da bi se izognila območjem, kjer je pričakovati večjo gnečo.

Generalni direktor Eurocontrola Raul Medina je pojasnil, da medtem ko so letalske družbe pripravljene na rast prometa, pa bo letošnje poletje v Evropi zahtevno, saj imajo zaradi vojne v Ukrajini in vojaških potreb za do 20 odstotkov manj razpoložljivega zračnega prostora.

»Vsi morajo odigrati svojo vlogo. Letališča morajo imeti dobro osebje, ključnega pomena je, da (storitve zračnega prometa) zagotavljajo dovolj zmogljivosti, letalske družbe pa se držijo svojih urnikov,« je dodal.