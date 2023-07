Želja organizatorjev, slovenske javnosti in navijačev je bila, da bi se v sobotnem četrtfinalu močnega mednarodnega turnirja WTT serije star contender v dvorani Tivoli pomerila najboljši slovenski igralec Darko Jorgić in najboljši vseh časov Ma Long. A tako Slovenec kot Kitajec sta morala priznati premoč razpoloženima tekmecema. Še ne 17-letni zmagovalec evropskih iger Felix Lebrun je nadaljeval z nizom zmag in s 3:0 (12, 7, 7) premagal Hrastničana, Maa Longa pa je presenetljivo s 3:2 (-4, 6, -2, 5, 8) premagal rojak Zhou Qihao.

Odločilen je bil prvi niz, v katerem Jorgić ni izkoristil dveh zaključnih žogic. V nadaljevanju je golobradi najstnik pridobil na samozavesti, odlično serviral, vračal začetne udarce in bil boljši tudi v daljših izmenjavah. Francoz je igral sijajno, Slovenec je vse manj verjel v svoj uspeh. »Po prvem nizu sem se sprostil. Odigral sem enega svojih najboljših dvobojev. Vesel sem, da sem se Darku maščeval za poraz v tej sezoni, ko me je premagal zelo gladko. Ne vem, kje se skriva ključ do uspeha, da igram tako dobro. Vem pa, zakaj sem samozavesten. Ker mi gre vse po maslu in zmagujem. Upam, da v Ljubljani še nisem rekel zadnje besede,« je odgovarjal na novinarska vprašanja namiznoteniški novinec leta Felix Lebrun.

Že jutri finale lige

Poraženec je po dvoboju strnil vtise. Razbrati je bilo, da se mu je nabralo preveč vsega. Na zadnjih treh turnirjih je igral slabše kot prej v sezoni, ko je osvajal posamične in klubske lovorike. Povedal je na glas, da ga obremenjuje tudi jutrišnji finale nemške lige, v katerem se bo Saarbrücken v Düsseldorfu pomeril z domačo Borussio. »Čutil sem pritisk, da si klub želi, da pridem čim prej na tekmo. A sem si rekel, da dvoboja v Ljubljani ne bom izgubil kar tako. Premagal me je tokrat boljši tekmec. Igra zares na visoki ravni in ima potencial, da postane najboljši v Evropi in na svetu. Za mizo nisem bil pravi. Slabo sem vračal servise, preveč sem čakal na tekmečeve napake. To so napake, zaradi katerih se dvoboji izgubljajo,« je bil kritičen Darko Jorgić.

Zasavčan komaj čaka, da bo konec finala nemškega prvenstva, po katerem bo imel nekaj dni premora. Preživel ga bo v Hrastniku, še ta mesec, ko bo tudi praznoval 25. rojstni dan, pa bosta z ženo Anelio dobila sina. »Težko pojasnim, kako zelo potrebujem počitek in v nadaljevanju trening. Sezona je bila zelo naporna, ves čas sem po vsem svetu potoval s turnirja na turnir. Kljub slabšemu koncu moram biti z njo zadovoljen, se od nje naučiti čim več in izkušnje unovčiti v olimpijski sezoni,« je zaključil Jorgić.

Meteorski vzpon in visoki cilji francoskih bratov Lebrun

Felix Lebrun je trenutno najmlajši igralec elitne svetovne dvajseterice. Njegov talent je nesporen, kljub temu pa je v zadnjem času napravil večji napredek od pričakovanj. Njegova zmaga na evropskih igrah je bila veliko presenečenje, saj ni spadal v krog ožjih favoritov, ki je v Evropi rezerviran za Nemce, Šveda Trulsa Moregarda in Jorgića. Na svetovni lestvici je napredoval za kar 14 mest in je že 17. igralec sveta. V zadnjih mesecih je z igrami, ko je bil neporažen tudi v ekipni konkurenci evropskih iger, zasenčil brata Alexisa, z 19 leti prav tako najstnika. Alexis Lebrun prav tako velja za veliki up evropskega namiznega tenisa, kar je nazorno potrdil prejšnji mesec, ko je na enem od turnirjev premagal tedaj prvega igralca sveta, Kitajca Fana Zhengdonga, in se na svetovni lestvici povzpel na 16. mesto. Na evropskih igrah je bil tretji. Francoze najbolj veseli, da je njun vzpon meteorski pred olimpijskimi igrami, ki jih bo čez dobro leto gostil Pariz. »Pred seboj imam le en cilj: osvojitev kolajne v Parizu,« ne skriva Alexis Lebrun. Tudi mlajši brat Felix Lebrun ni skromen: »Moj cilj je osvojiti naslov olimpijskega prvaka. Če še ne v Parizu, pa na enih od naslednjih iger.«

Brata Lebrun sta igralca, ki se ju zaradi njune nepredvidljivosti in raznovrstnosti bojijo vsi igralci. Nikoli ne vedo, kakšno orožje imata pripravljeno, poleg tega pa igrata izjemno močan in sodoben namizni tenis. Brata sta plod družinskega projekta, ki ga je vodil in načrtoval oče, sicer prav tako nekdanji francoski namiznoteniški reprezentant. Kako meteorski je njun vzpon, kaže podatek, da sta bila še na začetku lanskega leta na svetovni lestvici oba uvrščena nad 750. mestom. Trend svetovnega namiznega tenisa zadnjega desetletja je, da se najstniki hitreje prebijajo v svetovni vrh, kot so se nekoč. V preteklosti so bili v najstniških letih uspešni predvsem Japonci, in sicer z Junom Mizutanijem in Tomakazujem Harimotom, ki je zapisan v zgodovino kot najmlajši zmagovalec turnirja najvišjega ranga, ko je leta 2017 na Češkem zmagal pri vsega 14 letih in 61 dneh. Harimoto je sicer v Ljubljani presenetljivo izgubil že v šestnajstini finala, a je v zadnjih dveh letih največji tekmec Kitajcem, ki jih je v medsebojnih dvobojih tudi večkrat premagal. Enega najbolj bolečih porazov pa je doživel predlani na domačih olimpijskih igrah v Tokiu, ko ga je v osmini finala izločil Jorgić. x