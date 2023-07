Ameriški predsednik Joe Biden je, kot piše Washington Post, odobril dobavo smrtonosnega kasetnega streliva Ukrajini. Gre za granate, bombe in rakete, ki se potem, ko jih top izstreli ali letalo odvrže, razpršijo na več deset ali več sto delov tudi sto metrov narazen. A nekatere od teh ne eksplodirajo in ostanejo na tleh kot neke vrste protipehotne mine, tako da tudi desetletja po spopadih – v Afganistanu, Iraku, Libanonu in Bosni – povzročajo smrt in poškodbe med civilnim prebivalstvom, zlasti med radovednimi otroki. Sicer je 123 držav podpisalo konvencijo Združenih narodov, ki prepoveduje uporabo kasetnega streliva, a med drugim je niso podpisale ne Ukrajina, ne Rusija, ne ZDA.

Milijon topovskih granat na leto

Na ameriškem obrambnem ministrstvu trdijo, da je Rusija v sedanji vojni že uporabljala kasetno strelivo. Menda ga je tudi Ukrajina. Vsekakor hočejo v Kijevu s tovrstnim strelivom iz ZDA prebiti rusko obrambo, potem ko v prvem mesecu protiofenzive, ko so sicer uporabili le tretjino svojih sil, niso dosegli pomembnejših zmag.

Članice EU in evropski parlament pa so v petek dosegli dogovor o povečanju proizvodnje običajnega streliva, s čimer hočejo pospešiti dobave Ukrajini in ji poslati milijon topovskih granat na leto.

Zaradi poznih dobav orožja prepozen začetek protiofenzive

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dal vedeti, da se je zaradi poznih zahodnih dobav orožja protiofenziva začela prepozno, tako da je imel okupator dovolj časa za vzpostavitev goste mreže minskih polj. Sami ukrajinski vojaki trdijo, da so jih pri napadih ustavila predvsem minska polja. Problem je tudi ruska premoč v zraku. Francoski general Dominique Trinquant je za televizijo LFI izjavil, da je bila decembra lani, ko so zamrznjena tla omogočala hitro napredovanje in ruska obramba na jugu Ukrajine še ni bila utrjena, lepa priložnost za nadaljevanje ukrajinskih uspehov, a žal si Zahod tedaj še ni upal preveč pomagati z orožjem Ukrajini proti največji jedrski sili na svetu. Trinquant pa je prepričan, da bo Ukrajina še naprej poskušala najti šibko točko ruske obrambe in jo prebiti. »Šele če ji tako uspe prodreti v sovražnikovo zaledje, lahko uporabi rezerve,« je dodal.

Rusija spremlja pogovore v Carigradu

Zelenski je v petek na obisku na Češkem izjavil, da je za Ukrajino zelo pomembno, da ji na vrhu Nata, ki bo v Vilni prihodnji teden, dajo jasen signal glede tega, da jo čaka članstvo v zavezništvu. Pred tem je bil na obisku v Bolgariji, za tem pa v Carigradu, kjer se je s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom pogovarjal tudi o sporazumu glede izvoza ukrajinskega žita, ki bo prenehal veljati 17. julija. Govornik Kremlja Dmitrij Peskov je dal vedeti, da Rusija spremlja pogovore v Carigradu. Dejal je, da se bo Putin kmalu sestal z Erdoganom, ki je očitno še vedno glavni posrednik med vojskujočima se državama, najbrž ne le glede izvoza žita.

Mine na strehah jedrske elektrarne Zaporožje Rafael Grossi, generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), je v petek izjavil, da njegovi inšpektorji »napredujejo« pri dostopu do jedrske elektrarne Zaporožje. Obiskali so več delov JE, ne pa (še) strehe. Ukrajinci trdijo, da so ruske sile, ki imajo JE v svojih rokah od 4. marca 2022, na strehah reaktorjev 3 in 4 namestile mine ali eksploziv. »Prepričan sem, da bomo dobili dovoljenje (za ogled strehe),« pravi Grossi. Rusija pa zatrjuje, da so Ukrajinci tisti, ki pripravljajo »subverzivno dejanje« v tej največji JE v Evropi.