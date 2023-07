Seveda pa priprave na novo sezono dovoljujejo nove sanje. Te so pravzaprav nujne. Še posebno, če se v trening uvede kakšna novost, ki budi up, da bi lahko prinesla spremembo na bolje. Priprave so tudi čas sanjarjenja. Podobno času med vplačilom loterijske srečke in žrebanjem, ko se človek lahko prepusti idejam, kaj vse bo z denarjem. To enoumje v glavi, ki zmore pregnati iz etra vse ostale misli, je nemara osnovna privlačnost tako srečelovov in hazarda kot drugih oblik duševnih tolažb, vključno z opijati, religijami, ideologijami in ostalo ponudbo.

S tega vidika se priprave lahko izkažejo tudi za slepilo. Obstajajo tekmovalci, ki so dobri na pripravah, ko pridejo tekme, pa se spet vse vrne točno tja, kjer je že bilo. Iz tega vedenja tudi izhaja rek, da je tekma najboljši trening. Podobno kot je za glasbeno skupino koncert najboljša vaja. Seveda nič ni nujnega, sploh pa ne, da se dobro opravljene priprave oziroma dobri pripravljalni rezultati ne bi ponovili tudi na tekmovanjih. Priprave slovenskih športnikov v letošnjem poletju dajejo boljši vtis kot kakšne prej. Začenši s slovenskimi nogometnimi prvoligaši, ki so se bolj kdaj prej kosali z močnimi tekmeci, solidnejši vtis pa letos daje tudi Luka Dončić, ki ga z reprezentanco čaka svetovno prvenstvo.

Čeprav so njegove letošnje fotografije iz napihljivega čolna na morju rekreacijskega značaja in bi privrženec zagotovo raje videl utrinke z vadbe po individualnem programu, s kakršnimi je pred leti postregel Goran Dragić, se košarkarski zvezdnik pred začetkom priprav reprezentance na prvenstvo zdi v boljši formi, kot je bil ob nekaterih prejšnjih priložnostih. Kar daje misliti, da prvi del poletja ni povsem »zabušaval« oziroma se razpuščal. Na zadnjih dveh velikih tekmovanjih, na olimpijskih igrah in evropskem prvenstvu, je pustil vtis, da mu je sploh v odločilnih tekmah in proti koncu tekmovanj zmanjkalo sape.