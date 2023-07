Še petič zapored so slovenski odbojkarji s tekme proti Italiji odšli sklonjenih glav, čeprav tokrat brez večjega razočaranja. Popolnoma drugače je bilo lani v polfinalu SP ali predlani v finalu EP, obakrat v Katovicah. A nikoli do zdaj Italijani niso lažje prišli do zmage kot v petek v predmestju Manile, ko je bilo tekme konec že v dobri uri. »Po takšni tekmi je težko povedati kaj pametnega. Na dozdajšnjih tekmah smo dobro sprejemali in ne glede na to, kako močni so bili servisi, smo žogo ohranjali na svoji strani mreže, tokrat pa smo nasprotnikom dajali darila. Dajali in dajali,« je ocenil slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Prvi niz je bil odločen že pred vstopom v končnico, ko so Italijani po asu Roberta Russa povedli z 19:11. V drugem so Slovenci še vodili z 10:6, po nizu dobrih servisov italijanskega organizatorja igre Simoneja Giannellija, najboljšega igralca lanskega SP, pa je bilo 12:11 za aktualne svetovne prvake. V tretjem nizu je Slovenija še vodila s 13:12, kmalu pa je bilo že 18:14 za Italijane, ki so nato brez težav prišli do zmage.

Cretu: Nismo udarili nazaj

»Nismo bili dovolj potrpežljivi in si zagotovili dovolj dobrih žog, da bi jih lahko napadali tudi z nekaj tveganja in dosegali točke. To je naredilo največjo razliko. Je pa res, da so Italijani zelo dobro servirali in s tem pritisnili na nas, da smo v napadih postajali vse bolj živčni. A tudi v takšnih trenutkih je treba udariti nazaj. V drugem nizu in vse do sredine tretjega niza nam je to uspevalo, nato pa se je vse prevesilo na njihovo stran,« je še dodal Cretu.

O premoči Italijanov jasno govorijo tudi številke, ki so bile krepko na njihovi strani. Z blokom so dosegli kar 14 neposrednih točk, kar je skoraj pet na niz, s petimi se je najbolj izkazal Daniele Lavia, imeli so tudi šest asov, na njihovi strani je bil tudi sprejem in napad. Na drugi strani mreže so Slovenci nasprotnika z blokom ustavili šestkrat, edinega asa pa je dosegel Klemen Čebulj, s 13 točkami najučinkovitejši igralec slovenske reprezentance. »Ne bi rekel, da so bile baterije iztrošene. Odločila je njihova kakovost, ki je v tem trenutku višja od naše, kar se kaže v vseh elementih igre. Niso zaman najboljša ekipa na svetu, zato si jih moramo vzeti za zgled,« je dejal slovenski kapetan Tine Urnaut. x