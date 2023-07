Prihodnji teden se bo s kvalifikacijami za evropske pokale začela nova nogometna sezona, tekmovanje v prvi slovenski ligi pa 22. julija. V Dnevniku smo naredili še zadnji obračun za minulo sezono 2022/23 in pregledali, koliko denarnih kazni so plačali klubi, ki so tekmovali v prvi ligi. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) je izrekal denarne kazni zaradi nešportnega obnašanja navijačev, slabe organizacije tekem in nešportnega vedenja igralcev, ki se odredi, ko na eni tekmi karton prejme pet ali več igralcev iste ekipe. Blagajna NZS je zaradi kazni na tekmah prve lige »bogatejša« za skoraj 120.000 evrov, od tega večina vsote izhaja iz nešportnega obnašanja navijačev.

Rekorderja po številu plačanih kazni sta že po tradiciji Maribor in Olimpija, ki imata tudi največjo bazo navijačev. Neslavni prvak v nešportnem obnašanju je Maribor s 46.300 evri kazni, podprvakinja pa Olimpija, ki je zaostala za slabih 10.000 evrov. Največji delež kazni sta si kluba pridelala na štirih medsebojnih derbijih, Maribor 15.400 in Olimpija kar 23.850 evrov, od tega slednja največjega po zadnjem v Stožicah, ko je z zmago potrdila naslov prvaka in so navijači množično vdrli na igrišče. Temperamente navijače imata še Mura in Koper, medtem ko je najbolj športna ekipa znova Bravo. Šiškarji niso plačali niti evra kazni.

Med posamezniki rekorder Albert Riera

Ob kaznih klubom je disciplinski sodnik izrekal tudi individualne, ki so jih posamezniki morali plačati iz svojega žepa. Tako je bil trener Olimpije Albert Riera kaznovan z 2000 evri, predsednik Kopra Ante Guberac s 1500 evri (oba zaradi dogodkov po medsebojni tekmi klubov na Bonifiki), zvezdnik Maribora Josip Iličić s 1000 evri (nešportno obnašanje ob izključitvi na derbiju z Olimpijo) in trener Radomelj Oliver Bogatinov s 700 evri (klofuta športnemu direktorju Domžal Senijadu Ibričiću).

Olimpija in Maribor nista blagajne polnila le s tekmami prve lige, ampak tudi s pokalnim tekmovanjem, zlasti finalom v Celju, kjer je bila organizatorica tekme sicer NZS in je potrebovala dolgo časa, da je izrekla kazni. Maribor je v pokalu plačal 12.350 evrov kazni, športni direktor Marko Šuler in kapetan Martin Milec pa še po 800 evrov. Kazen Olimpiji je znašala 11.500 evrov. Ko seštejemo kazni za prvo ligo in pokal, je bil Maribor kaznovan z 58.650 evri, Olimpija pa s 47.150. To sta vsoti, kolikor je v dveh največjih slovenskih klubih letna plača povprečnega nogometaša. V Mariboru so namreč plače igralcev višje kot v Ljubljani.