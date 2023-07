Ekipa športnih navdušencev, kolesarjev po duši, se je lotila projekta, s katerim si želijo dati priložnost in pokazati, da omejitev pri gibanju praktično ni več. »Želimo povedati, da lahko z ustreznim in posamezniku prilagojenim kolesom tudi osebe z različnimi invalidnostmi in gibalnimi ovirami doživijo veliko lepega v naravi,« je dejal –​ izhajajoč iz lastnih izkušenj –​ Primož Jeralič, vrhunski parakolesar, ki je tekmoval na najvišji svetovni ravni. Jeralič, ki je paraplegik, ne skriva pomembnosti rekreacije oziroma gibanja in dobrobiti, ki jo šport prinaša človeku, tako v fizičnem kot v duševnem smislu. Zato tudi projekt »Let's all cycle« temelji na prepričanju, da lahko vsi kolesarimo.

Šele pri 24 letih odkril parašport

Načeloma velja, da lahko kolesari le posameznik, ki ima dobro ravnotežje in je nasploh v dobrem psihofizičnem stanju. A Jeralič takoj doda, da lahko danes kolesarimo vsi. »Tudi otroci s posebnimi potrebami in invalidi si zaslužimo biti enakovredno vključeni v kolesarjenje in zdaj imamo priložnost, da tudi sami uporabimo kolesarske poti ter tudi na ta način s prijatelji, znanci in družino raziskujemo Slovenijo,« je povedal sogovornik, ki je h kolesarjenju resneje pristopil šele po poškodbi. »Že pri dvanajstih letih sem bil v procesu rednega treninga. Najprej kot atlet, specializiran za skoke s palico in tek z ovirami. V mnogoboju sem bil tudi državni rekorder. Zadnjo medaljo, 2. mesto, sem osvojil pri 22 letih,« je pripovedoval Jeralič in pristavil, da se je zaradi težav s kolenom prenehal ukvarjati z atletiko na vrhunskem nivoju. Sledili so hobiji, tudi smučanje. »Pri 24 letih sem zaradi južnega snega izgubil ravnotežje. Sledil je padec na hlod, pri čemer sem si dvakrat zlomil hrbtenico. Zlomil sem si tudi sedem reber in predrl obe pljučni krili,« je povedal Jeralič in dodal, da se je v času okrevanja najbolj bal tega, da se ne bo več mogel ukvarjati s športom. »Čeprav sem vse življenje v športu, sem šele pri 24 letih odkril parašport.«

Začel je igrati košarko v vozičku. A ker je bil vzgojen v individualnega športnika, je iskal nekaj, v čemer bi se bolje počutil. »Prijatelj, tudi na vozičku, mi je pokazal ročno kolo, ki je postalo moja prva ljubezen. Po tem, ko sem si kupil prvo rabljeno kolo, so postajali apetiti tekmovalne duše vedno večji. Kupil sem novo kolo, ki je ustrezalo vsem mednarodnim tekmovalnim standardom, in skupaj s še ducat meni podobnih 'mandeljcev' smo začeli voziti na različnih maratonih,« je pripovedoval sogovornik, ki nikoli ni skrival želje, da bi prišel na paraolimpijske igre. Kar mu je tudi uspelo. Čeprav si je želel tekmovati na vsaj še enih igrah, je bil ob polni zaposlitvi proces treninga vsako leto bolj naporen. »Moja EMŠO mi ni dopuščala kvalitetne regeneracije,« je povedal v smehu. Svoje znanje in izkušnje je po končani tekmovalni karieri začel deliti tudi z drugimi invalidi.

Invalidnosti prilagojena kolesa

Čeprav Primož Jeralič pri kolesarjenju sicer uporablja roke, je pri gorskem tudi on presedlal, kot je v smehu povedal, na električno kolo. Nova prilagojena električna kolesa nizozemske znamke Van Raam pa so namenjena vsem, ki imajo težave z ravnotežjem ali pomanjkanjem fizične moči ali imajo kakšno drugo vrsto invalidnosti, ki jim doslej ni dopuščala, da bi uživali v vožnji s kolesom.

»Zdaj ta kolesa lahko kupimo tudi pri nas, v Sloveniji. Razvrščena so v tri skupine, ki se razlikujejo glede na način kolesarjeve vožnje: aktivni samostojni kolesar, aktivni kolesar sopotnik in pasivni kolesar sopotnik,« je kolekcijo koles predstavil Ožbe Brezovec iz podjetja E-kolesar.si in dodal, da se vsako kolo lahko prilagodi posamezniku. »Zato je potrebna individualna obravnava vsakega posameznika in individualne prilagoditve, glede na zmožnosti in potrebe, ki nam omogočajo gibanje, mobilnost in samostojnost,« je dodal Brezovec in pokazal najbolj iskana modela: električno kolo Van Raam Balance z izjemno nizkim okvirjem za vstop in kolo Easy Rider. Slednji je tricikel, ki je primeren tako za otroke kot za nizke in visoke odrasle osebe. Ima nizek okvir, kar omogoča lahkoten vstop vanj. Ima tudi zelo nizko gravitacijsko težišče, kar daje občutek varnosti, stabilnosti in bistveno olajša manevriranje, ne glede na posameznikove probleme z ravnotežjem. »Kolesarju, ki doma že ima električno kolo, pa ga zaradi zdravstvenih težav – morda poškodbe ali bolezni, tudi srčnega popuščanja – ne zmore več voziti, se le-tega lahko preoblikuje v tricikel z diferencialom in se ga s tem povsem prilagodi njegovim zmožnostim,« je pojasnil Brezovec. Zanimiva so tudi kolesa za pasivne kolesarje sopotnike, ki omogočajo, da se oseba skupaj z invalidskim vozičkom in povsem zavarovana na sprednjem delu kolesa udejstvuje pri tako imenovanem pasivnem kolesarjenju. Kolesar voznik sedi zadaj, za sopotnikom, in manevrira ter upravlja zavore. To je lahko ključnega pomena, saj družinam omogoča, da se skupaj udeležijo družinskih izletov. Jeralič je ob tem veselo dodal, da se za kolesa zanima vedno več staršev, ki imajo gibalno ovirane otroke.