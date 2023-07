Četrto mesto je zasedla zmagovalna pesem 69. Zagrebškega festivala skupine Detour Nekad je bilo bolje, sledi Silente s skladbo Poljubi me za kraj in Jel' ti reka 'ko? v izvedbi Petra Graše, sedma pa je Refužo skupine Dalmatino. Na osmem mestu je še ena Massimova pesem Zamisli, na devetem Jube moja znaj Nene Belana in Fiumensa, prvo deseterico pa je sklenila Cvekova skladba Ptice.

Po podatkih Zampa so najuspešnejši hrvaški avtorji sicer Ante Pecotić, Branimir Mihaljević, Husein Hasanefendić Hus, Miro Buljan, Neno Belan, Predrag Martinjak, Tonči in Vjekoslava Huljić, Zdenko Runjić ter Zlatan Stipišić - Gibonni. Najbolje zastopani regionalni avtorji v hrvaškem etru so Dušan Bačić, Edin Šaran, Momčilo Bajagić Bajaga, Nedim Babović in Zlatko Arslanagić, med petimi najbolj priljubljenih tujimi izvajalci pa so Bruce Springsteen, Ed Sheeran, Sting, Max Martin in Kevin Richard Parker. Največkrat predvajana tuja pesem na Hrvaškem je bila lani sicer Cold heart Dua Lipe in Eltona Johna.