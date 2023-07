Costner je nepremičnino kupil leta 1988, preden se je poročil z Baumgartnerjevo. Bivša zakonca imata skupaj tri otroke, 16-letnega Caydena, 14-letnega Hayesa in 13-letno Grace. Baumgartnerjeva je vložila zahtevo za ločitev od 68-letnega igralca po 18 letih zakona, kot razlog pa je navedla nezdružljive razlike. Zahtevala je tudi skupno skrbništvo nad otroki in 248.000 dolarjev mesečne preživnine, kar je Costner zavrnil kot pretirano. V skladu z njuno predporočno pogodbo je upravičena do 1,4 milijona dolarjev, to pa naj bi ji Costner že izplačal.

Nakup stanovanja je zanjo po mnenju njegovih odvetnikov finančno dostopen, zato bi se morala že izseliti. »Na voljo ima skoraj 1.500.000 dolarjev gotovine za iskanje alternativnega prebivališča. Naprodaj so čudovite hiše s štirimi spalnicami in štirimi kopalnicami v neposredni bližini Costnerjevega prebivališča ... Costner ji je večkrat ponudil pomoč pri selitvi.«

Vir blizu Costnerju so za revijo People dejali, da je igralec za nekdanjo ženo storil več, kot je bilo potrebno. Baumgartnerjevi je po navedbah portala TMZ plačal tudi 10.000 dolarjev za kritje stroškov selitve ter 30.000 dolarjev na mesec za najem stanovanja. Prav tako plačuje vse stroške za otroke.