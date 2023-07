»Odločil sem se, da prepovem dvoličnežem in homofobom prepovem gledanje serij, kot sta Sopranovi in Beli lotus ter Dobrih fantov ali kateregakoli drugega filma ali televizijske oddaje, v kateri sem sodeloval,« je ob tem zapisal na instagramu in dodal: »Hvala vrhovnemu sodišču, ker mi omogočate diskriminacijo in izključevanje tistih, s katerimi se ne strinjam in sem proti njim. ZDA! ZDA!« Na koncu je med drugim pribil še, da »Amerika postaja iz minute v minuto bolj neumna«.

Vrhovno sodišče je s svojo odločitvijo pritrdilo Lorie Smith, spletni oblikovalki iz Kolorada, ki iz verskih razlogov zavrača ustvarjati spletne strani za praznovanje istospolnih porok, kar po mnenju kritikov odločitev predstavlja uničujoč udarec za zaščito LGBTQ-skupnosti in velik korak nazaj, ko gre za zaščito njihovih pravic. x