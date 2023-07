Kitarist in skladatelj Timotej Kosovinc v sodelovanju z Botaničnim vrtom Ljubljana prireja že svoj dvanajsti poletni koncert, ki bo v ponedeljek ob 19.30 v Botaničnem vrtu. Na njem se mladi glasbenik vsako leto predstavi s svojimi najnovejšimi skladbami in interpretacijami, ker pa vselej k sodelovanju povabi še druge kitariste, tako domače kot tuje, pa tudi vizualne umetnike, se je na teh koncertih doslej zvrstilo že kar nekaj uglednih imen.

Tema tokratne koncertne edicije je medgeneracijsko sodelovanje kitaristov in temu primerni so tudi gostje. Poleg Kosovinca bo kot predstavnik najmlajše generacije nastopil Oton Hrvatin, kot mladi up študentske generacije pa mednarodno že odlikovani Samo Novak. Pridružila se jim bo še uveljavljena virtuozinja ter profesorica na ljubljanski Akademiji za glasbo Katja Porovne Silič. »Sčasoma je ta koncert prerasel v priljubljeno stičišče ljubiteljev glasbe in glasbene stroke, še posebej kitarske,« razloži Kosovinc. »Zame osebno pa je to tudi vsakoletni poklon moji družini, prijateljem ter poslušalcem, zlasti tistim med njimi, ki moje ustvarjanje podpirajo od samega začetka.«

Letošnji koncert nosi naslov Med generacijami. »V sebi nosi sporočilo, da glasba presega generacijske razlike in nas povezuje v vseh življenjskih situacijah ter starostih. Poslušalci si lahko od koncerta obetajo nepozabno glasbeno doživetje v prečudoviti cvetoči kulisi Botaničnega vrta, ki predstavlja res enkratno prizorišče, kjer ptičje petje še dodatno obogati glasbeno izkušnjo.« Vstop bo prost, koncert bo na odprtem, v primeru slabega vremena pa bo prestavljen v notranje prostore Botaničnega vrta na Ižanski cesti 15. Program poleg Kosovinčevih avtorskih skladb in skladb gosta Sama Novaka sestavljajo še Stachak, Piazzolla, Domeniconi, Castelnuovo-Tedesco ter Coste.