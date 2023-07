»S takšnim razmišljanjem mora biti v ponos družini in prijateljem,« je na instagramu, kjer ima 700.000 sledilcev, napisala Hadžiavdagić-Tabakovićeva in pojasnila, da se je obrnila tudi na njegovega očeta, ki mu je poslala sporočilo.

»Spoštovani župan, predvidevam, da vas bo to sporočilo vznemirilo, vendar mislim, da kot javna oseba (kot sem tudi jaz) morate vedeti, kaj se dogaja in kaj mi vaš sin pošilja v zasebnih sporočilih prek družbenega omrežja instagram. Sem nekdo, ki že 15 let živi in dela na Hrvaškem, in sem zelo pretresena nad sporočili mladih ljudi, ki vsebujejo sovraštvo in nacionalizem. V priponki pošiljam slike kot dokaz. Zahvaljujem se vam za razumevanje in upam, da bo to moje sporočilo vplivalo na spremembo njegovega razmišljanja v prihodnosti,« je zapisala. Župan ji je odgovoril. Zahvalil se je za njeno pismo in dodal, da nima besed, ki bi opisale »to zares neugodno situacijo«. »Predvsem pa vam želim reči, da za takšno vedenje ni, niti ne more biti opravičila. Ne opravičujem nikakršnega neprimernega vedenja in ga hkrati obsojam. Prosim, spremite moje iskreno opravičilo, če vam to kaj pomeni, jaz pa bom, verjemite, storil vse, kar je v moji moči, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo.«