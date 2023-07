Oblastniški rudarji potrebujejo dopust

Draga oblast, dosti je bilo. Pojdite na dopust. Zaslužite si dva meseca odklopa. Ko sem prebral ključno misel oziroma le stavek v pogovoru s Tino Gaber , mi je postalo jasno, da vladanje ni hec. To je troizmensko garanje. Besede, da Robert Golob po sedemnajstih urah utrujen pride domov z rdečimi očmi, niso neki brezvezen piar v smislu, glejte, koliko se dela, pa teh rdečih oči nihče ne vidi. Razen tistega, ki ga pričaka doma. Ne, to je zatečeno stanje. Stanje, ko se oblast ne more ustaviti. Ko si na oblasti, ne moreš nikoli reči, ajde, gremo domov. Za danes zapiramo. Ugasnimo računalnike in luči.