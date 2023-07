Temeljni problem slovenske mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev​ namreč ni v njeni velikosti, ampak v njeni šibki in pogosto neustrezni kadrovski zastopanosti ter v omejenih finančnih sposobnostih. Vse to pa je odraz žalostnega dejstva, da sta poklic in status diplomata v slovenski javnosti in politiki nizko na vrednostni lestvici. Politika kar pozablja, da je bil prispevek slovenske diplomacije pri osamosvajanju viden in prepoznaven, pri pridobivanju mednarodnega priznanja pa celo odločujoč in da gre za državotvoren resor, ki pomembno prispeva k ugledu in položaju Slovenije v svetu. Namesto utrjevanja državotvornega odnosa izvršne in zakonodajne oblasti do slovenske zunanje politike in njene diplomacije smo priča nenehnemu izkoriščanju zunanje politike za notranjepolitične namene, apetiti političnih strank za kadrovanje v diplomaciji pa nenehno prisotni in so celo v porastu. Resor zunanjega ministrstva bi moral biti opolnomočen, ob nedvomni podpori vlade in parlamenta, za zagotovitev kvalitetne kadrovske zastopanosti v notranji in zunanji službi, za obvarovanje karierne diplomacije pred politično kontaminacijo, za zagotovitev ustreznega izobraževalnega sistema za diplomate ter zadostnih finančnih sredstev za njeno delovanje. x Večer