Sirski prosilec za azil ponovno v kafkovski zanki

Sirskega prosilca za azil Mohameda Alzoubija je upravno sodišče zavrnilo že tretjič. Azil mu zavračajo na podlagi tajnih podatkov, do katerih Sirec nima dostopa in se pred obtožbami ne more braniti. Do tovrstnega sojenja so kritični vrhovni sodniki, primer pa bi se lahko razrešil na ustavnem sodišču.