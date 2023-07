Naši predsednici države in parlamenta sta ženski v opisanem smislu. Čeprav pa mnogi vihate nos, da počneta kaj, kar se ne spodobi ali naj ne bi bilo primerno njunemu položaju, recimo dejanja Urške Klakočar Zupančič, Nataša Pirc Musar pa je stopila na žulj čistunom z imenovanjem ljudi v svoj štab. O »spodobi« pa: to velja za tovrstne kritikastre, njihovo kritizerstvo od papagajskega ponavljanja o drugorazrednosti do razširjanja in ubesedovanja sovražnih misli. Gre za primitivne predsodke ljudi, ki so pritlehno prepričani v svoj prav, so v temelju nerazgledani, zato so celo nekoliko zaljubljeni vase. Narobe je, ker jim je dovoljeno biti anonimen. Kot da se jim s tem omogoča svoboda govora, kar naj bi bila odlika demokracije. Larifari, anonimno so vsi lahko pretirano korajžni in nesramni.

Funkcija predsednika države mora biti predvsem v tem, da izvršuje korektivna dejanja povsod tam, kjer sicer ustavno določene funkcije treh vej oblasti izneverijo državljane. Država se dela za ljudi, za njene državljanke in državljane, ne pa da se teh treh funkcij oblasti polastijo politične stranke. Ki pa so v bistvu le podaljšek ideologije voditeljev političnih strank. Ti so uspeli zbrati okoli sebe gručico ali večjo gručo istomišljenikov, ki jim je cilj predvsem oblast (da so kot v kolesarstvu pomočniki kapetanu, da zmaga). Da bi jo dosegli, pa napumpajo večji ali manjši odstotek volivcev, ki jim v ta namen predvsem pred volitvami nasujejo dovolj peska v oči. Predsednik države mora zato biti oseba, ki predvsem razume državljane, se zna z njim poistovetiti, jih empatično dojemati. Tega pa je že po nravnih lastnostih spolov bolj od moških sposobna ženska. Tudi v svetovnem merilu so uspešnejše in večje blagostanje ljudi je v državah, kjer ima krmilo v rokah ženska. Tudi pri nas: prejšnji predsednik je znal samo gladiti dol, zanj ste bile miške male, sicer pa je samoljubno zasledoval titulo svetovnega prvaka v instagramih. V opravičilo pa zgolj: »Tak pač sem!«

Zato od predsednice pričakujem, da bo po eni strani dosegla še boljšo skrb za ostarele in bolne, po drugi pa tudi za otroke z redkimi obolenji, za spremstvo otrok na operacije v tujini in za otroke iz revnih družin. Da bodo akcije zbiranja denarja za te stvari prej izjema kot pravilo. Pa tudi za druge prepotrebne stvari, ki jih država, predvsem spričo požrtnosti političnih strank in njihovih propagandističnih programov v korist državljanov, ne zmore. Predsednica naj imenuje posebno osebo, ki bo vsake toliko časa zagnala akcijo prostovoljnega zbiranja prispevkov, vendar za čisto konkretne zadeve – in samo za te namene sme biti denar porabljen. Skupaj s kakšnim karitativnim društvom ali posameznikom, ki bo akcijo peljal. Na neki način podobno kot včasih samoprispevek, vendar je ključno, da mora biti zbiranje prostovoljno, namen pa mora biti zelo konkretno opredeljen. Ljudje so med sabo v veliki večini še vedno ljudje, ne pa volkovi. Pripravljeni so pomagati. Praktično vsi izvoljeni oblastniki in vodstva političnih strank pa so do nas prej volkovi kot ljudje. To izhaja že iz sprejete zakonodaje: vnaprejšnje nezaupanje, kot da so vsi ljudje prevaranti. Nekateri so res, ampak skoraj izključno zaradi opisanega odnosa oblastnikov. Akcija pač rodi reakcijo. Urad predsednice države se bo te etikete težko znebil. Pomagalo bo, ker je neposredno izvoljena (spomnite se Drnovška).

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana