Če se vrnem k našim ženam. Osebno mi jih je žal, še zlasti ker so se povzpele med odločevalce iz vrst naprednih političnih strank ali miselnih krogov, iz socialno-liberalnih in zelenih logov. Toda zakaj govorim o ženskah? Njihov dan, 8. marec, je že dolgo mimo. Govorim o njih, ker že omenjene tvorijo kategorijo, ki ne uživa mojih simpatiji, medtem ko jih vse one, in verjamem, da jih ni malo, ki so ustanovile ali se pridružile (in to še počnejo) mreži Global Women for Peace United against Nato (Svetovne ženske za mir, združene proti Natu). Kot del globalnega mirovniškega gibanja, prišle so z vsega sveta, so se te dni zbrale v Bruslju, kjer je sedež poveljstva severnoatlantskega zavezništva, in to pred samim vrhom držav članic, ki se bo odvijal 11. in 12. julija v Vilni, glavnem mestu Litve, da bi izpovedale svoje nasprotovanje Natu in vsem militariziranim druščinam ter seveda vojnam, tekoči v Ukrajini najbolj, in pozvale k novi varnostni strukturi v Evropi, k družbeni in okoljsko-podnebni pravičnosti, k multipolarnemu svetu, temelječemu na miru, enakopravnosti in globalni solidarnosti.

»Smo ženske vsega sveta,« pravijo v razglasu, ki so ga objavile ob tej priložnosti, »ki globoko ljubimo naš planet. So nam pri srcu univerzalna načela enakosti, pravičnosti in miru, ki jih vsebujeta listina Združenih narodov ter splošna deklaracija človekovih pravic. Borimo se za uveljavljanje pravic žensk in narodov proti vsakršni obliki nasilja, izkoriščanja in diskriminacije. Našo aspiracijo k miru danes vse bolj ogrožajo eskalacija oboroževalne tekme, tveganje jedrskega spopada, jačanje vojaških zavezništev in militarizacija mednarodnih odnosov. Vse to vodi človeštvo na pot katastrofe.« Kot ženske miru, zaključuje manifest, »zavračamo Nato in njeno vizijo sveta, ki podžiga nestabilnost in zaostruje mednarodne konflikte, kar je nezdružljivo z našim načelom skrbeti za svet, načelom, za katerega si prizadevamo, da postane globalen.« Hvala, mirovnice!

Aurelio Juri, Koper