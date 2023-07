Po dveh napornih dnevih v Pirenejih je kolesarje v petek čakala povsem ravninska etapa od Mont-de-Marsana do Bordeauxa. »Še sreča, da je bil na sporedu bolj miren dan. Če bi nas čakala še ena zahtevna gorska etapa, bi bile razlike zagotovo zelo velike,« je ravninsko etapo, ki jo je zaznamovala prava poletna vročina, opisal drugi kolesar v skupnem seštevku Tadej Pogačar (UAE Emirates). V 170 kilometrih vožnje se ni zgodilo nič pestrega in vse je šlo po pričakovanjih, ki jih je pred začetkom etape najbolje opisal Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). »Prišlo bo do ciljnega sprinta glavnine, a najpomembnejše dogajanje bo 3,2 kilometra pred ciljem, kjer sledi zožanje ceste in bo treba imeti pravi položaj. Sprinterji bodo tam popravili večino ekipe in v samem zaključku pravega vlaka ne bo sestavila nobena ekipa,« je napovedal največji analitik med kolesarji.

Tudi pri tretji zmagi čakal na poročilo komisarjev

Besede kolesarja iz Podblice so se uresničile, a na njegovo žalost v zaključku na pravem mestu ni bil njihov adut Phil Bauhaus, ki je bil na Touru letos že drugi in tretji. V novem domačem kraju slovenskega nogometaša Žana Vipotnika, ki je v Bordeaux pred dnevi prestopil iz Maribora, se je še tretjič v treh sprintih najbolje znašel Belgijec Jasper Philipsen. »Če bi mi kdo to napovedal pred začetkom Toura, bi mu rekel, da je nor,« ni mogel skrivati navdušenja po klasičnem hat-tricku Jasper Philipsen. Vse tri zmage izjemno hitrega Belgijca, ki je ciljno črto prečkal s hitrostjo 70,2 kilometra na uro, imajo še eno skupno točko. Po vsakem slavju na ciljni črti je vedno moral počakati še na odločitev komisarjev dirke, saj je tudi v petek večkrat nevarno zamenjal svojo linijo ciljnega sprinta, a pri tem ni resneje ogrozil nobenega kolesarja. »Ne bi mogel biti ponosnejši na opravljeno delo ekipe. Brez moštvenih kolegov ne bi mogel priti do tretje etapne zmage. Dobro smo se poiskali v zaključku in za uspeh storili vse,« je po 32. zmagi v karieri dejal Belgijec, ki je imel v zadnjih metrih ponovno ob sebi Mathieua van der Poela.

Čeprav 25-letnik zmagi ne gleda v zobe, je priznal, da je imela malce grenkega priokusa. »Tudi jaz bi rad videl, da bi Mark zmagal,« se je ozrl na velikega konkurenta Marka Cavendisha, ki ga je zmagovalec sedme etape prehitel tik pred ciljno črto. Izjemni Britanec nastopa na svoji zadnji dirki po Franciji, saj je že na Giru napovedal svojo upokojitev in lovi rekordno 35. etapno zmago. V mestu, kjer je etapno zmago slavil že leta 2010, je bil zelo blizu, a po šestem in petem mestu na prvih dveh sprintih je zmogel do drugega. Tretji je bil Eritrejec Biniam Girmay, ki se je pritoževal nad vožnjo Philipsena v sprintu, ki je bil razlog za novo delo komisarjev na dirki, a večje kršitve niso videli. Najboljši sprint je uspel tudi dvojici, ki je blestela na dirki po Sloveniji, Luki Mezgecu in Dylanu Groenewegnu. Slovenski »profesor« hitrih zaključkov je kapetana pripeljal na odlično izhodišče, a je Nizozemcu na koncu zmanjkalo moči in je bil peti. Kljub tehnično zahtevnemu zaključku do incidentov ni prišlo in vsi najboljši so v cilj prišli v času zmagovalca. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, kar pomeni, da je rumeno majico obdržal Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), za ovratnik mu diha Tadej Pogačar, tretji je Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), ki ima že minuto in pol zaostanka.

V nedeljo vrnitev legende

Zadnji dve etapi pred prvim prostim dnevom vnovič prinašata teren, ki je primernejši za kolesarje, ki se borijo za rumeno majico, ne pa za zeleno najboljših sprinterjev. V soboto sicer še ne bo šlo povsem na nož in je na papirju prvič prava trasa za ubežnike, kjer bo priložnost iskal tudi Matej Mohorič ali pa celo Luka Mezgec. Zaključek 200,7-kilometrske etape od Liboruna do Limogesa prinaša tri kategorizirane vzpone. Ti niso dovolj zahtevni za najboljše hribolazce Toura, a dovolj, da se ustvari prednost pred sprinterji za zaključek. Še bolj na nož bo šlo v nedeljo, ko bosta morala Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar razkriti še zadnje karte na Touru. Deveta etapa se bo končala v Centralnem masivu z vzponom na enega izmed najtežjih klancev v Franciji – na Puy de Dome.

Legendarni vzpon je kolesarje na Touru nazadnje gostil pred 35 leti. Hud boj na vzponu ekstra kategorije (13,3 kilometra, 7,7 odstotka) pričakuje tudi Tadej Pogačar. »V soboto bo načeloma še lažji dan, v nedeljo pa zaključni klanec. Mislim, da bo nanj kar letelo,« so napovedi kolesarja s Klanca pri Komendi za konec tedna. Pravi pekel kolesarje čaka na zadnjih štirih kilometrih, kjer strmina ne popušča niti za hip in je naklon ves čas višji od desetih odstotkov. Še pred velikim zaključkom bodo opravili z dvema vzponoma četrte in enim tretje kategorije. Dan, ki lahko prinese nove spremembe v skupnem seštevku enega izmed najzanimivejših prvih tednov Toura v zgodovini.

70,2 km/h je znašala hitrost Jasperja Philipsena ob prihodu v cilj sedme etape.

Tour v številkah 7. etapa (Mont-de-Marsan-Bordeaux, 169,9 km): 1. Philipsen (Bel, Alpecin-Deceuninck) 3,46:28, 2. Cavendish (VB, Astana Qazaqstan), 3. Girmay (Eri, Intermarche-Circus-Wanty), 4. Mozzato (Ita, Arkea Samsic), 5. Groenewegen (Niz, Jayco-AlUla), 6. Meeus (Bel, Bora-hansgrohe), 7. Bauhaus (Nem, Bahrain-Victorious), 8. Coquard (Fra, Cofidis), 9. Kristoff (Nor, Uno-X Pro), 10. Pedersen (Dan, Lidl-Trek), 25. Pogačar (UAE Emirates), 39. Mezgec (Jayco-AlUla) – vsi enak čas, 100. Mohorič (vsi Slo, Bahrain-Victorious) +0:57. Skupno: 1. Vingegaard (Dan, Jumbo-Visma) 29,57:12, 2. Pogačar +0:25, 3. Hindley (Avstral, Bora-Hansgrohe) +1:34, 4. S. Yates (VB, Jayco-AlUla) +3:14, 5. Rodriguez (Špa, Ineos Grenadiers) +3:30, 6. A. Yates (VB, UAE Emirates) +3:40, 7. Gaudu (Fra, Groupama-FDJ) +4:03, 8. Bardet (Fra, DSM-firmenich) +4:43, 9. Pidcock (VB, Ineos Grenadiers) isti čas, 10. Kuss (ZDA, Jumbo-Visma) +5:28, 96. Mohorič +1:13:10, 137. Mezgec +1:28:34.