Z akcijo, ki so jo poimenovali Ni nam vseeno, so želeli prispevati k odpravljanju čakalnih vrst v zdravstvu, opozoriti na nujnost sistemskih rešitev in pokazati, da pacienti zanje niso le številke, so sporočili iz bolnišnice. V okviru akcije, ki je potekala 27. junija med 15. in 19. uro, so zaposleni na lastno pobudo z delom preko delovnega časa, ne da bi za to dobili plačilo, pregledali 84 pacientov in za njih opravili več različnih storitev – od prvih pregledov do ultrazvoka in ostalih preiskav. Pri tem so sodelovali vsi profili zaposlenih.

Po besedah direktorja bolnišnice Janeza Lavreta akcija ne bo rešila težav s čakalnimi dobami v zdravstvu, je pa prikaz etičnega ravnanja zaposlenih pri iskanju odgovora na vprašanje, kako pristopiti sistemsko, in prikaz enega od možnih načinov, kako na krajši rok reševati težave. »Največja vrednost akcije je v njenem sporočilu, v njeni simbolnosti. Z njo smo pokazali, da nam zdravstvenim delavcem ni vseeno, da smo tukaj zaradi bolnikov in da si želimo še boljši sistem, kot ga imamo,« je dejala strokovna direktorica Natalija Krajnc, ki je opozorila na kadrovske težave, s katerimi se soočajo. Po njenih besedah imajo trenutno največ težav na področju internistike. Reševati jih skušajo z razpisi za nove zaposlitve in povečanim obsegom dela.