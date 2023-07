Svetovno slavo so Sweetlovu prinesli njegovi kipi kloniranih živali iz reciklirane svetlobarvne plastike ali kovine (bron, aluminij), ki jih izdeluje skoraj dve desetletji. Od leta 2003 je umetnik del skupine Cracking Art, znane po javnih umetniških instalacijah velikanskih živali iz reciklirane in obarvane plastike za regeneracijo urbanih prostorov. V Kamniku se je oglasil skupaj s kolegom, belgijskim slikarjem Philippejem Badertom. Oba sta leta 2022 v Kamniku razstavljala v okviru razstave Expect the Unexpected.

Kip, ki deluje nekoliko kičasto

S takimi projekti se Kamnik uvršča na mednarodni zemljevid sodobne umetnosti. Idejo o Kamniku kot mestu sodobne umetnosti je začel uresničevati arhitekt Matthew McQuarrie, Američan, ki živi v Komendi. McQuarrie je poročen s Slovenko Andrejo Leskovšek, od leta 2010 pa živita v Komendi. Ima galerijo/studio na Prečni ulici v Kamniku. Prav tako skrbi za Galerijo Dika na Maistrovi ulici. Skupaj z Andrejo Brulc in Billom Hemslyjem je zasnoval projekt ArtKam. Prva manjša razstava v okviru projekta je potekala lani jeseni v različnih kamniških galerijah, ko je bilo razstavljenih več kot 100 umetniških del 17 sodobnih umetnikov iz sedmih držav.

»Umetnikovi kipi na prvi pogled morda delujejo nekoliko kičasto. Ko pa razumemo zgodbo o umetnikovem miselnem procesu pri izdelavi kloniranih živali, postane jasno, da je vloga teh umetnin ustvarjalni protistrup proti množični proizvodnji materialnih dobrin in čezmerni potrošnji v naši družbi. Živali so zasnovane tako, da gledalca opozorijo na vpliv podnebnih sprememb na okolje. V bistvu se ta ideja dobro ujema s filozofijo gibanja Cracking Art, katerega člani verjamejo, da mora biti vsa plastika na svetu samo last umetnikov,« so umetnika predstavili na spletni strani ArtKam.

Spomladi morda prihaja v Kamnik velika razstava

»Naslednjo pomlad želimo v Kamniku odpreti veliko razstavo, v okviru katere bi dela razstavili tako v kamniških galerijah in kulturnih ustanovah kot tudi v Arboretumu Volčji Potok. Razstava bo pritegnila pozornost domače in tuje publike, pričakujem, da bo v Kamnik prišlo veliko turistov. Imela bo regionalno, kulturno in zgodovinsko sporočilo. Verjamem, da je Kamnik pravo mesto za razvijanje sodobne umetnosti,« je o prihodnjem umetniškem dogajanju v Kamniku povedal Matthew McQuarrie, pobudnik projekta ArtKam.