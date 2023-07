Novo mesto. Park Rastoče knjige pri novomeški Knjižnici Mirana Jarca v juliju vsak delovnik med 10. in 12. uro vrvi od otroškega živžava in ustvarjalnosti. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) namreč že dvajseto leto zapored pripravlja Otroški svet, mesec ustvarjalnih delavnic in druženja za otroke, ki poskrbi »za dopoldneve brez pametnih naprav in dolgčasa«, kot so zapisali.

Ustvarjali tudi otroci iz zamejstva

Na Otroškem svetu se je tokrat ustavila tudi skupina otrok iz zamejstva, med njimi Domenico Martilotta iz Gorice, ki skupaj s prijatelji in mentorji ta teden spoznava Novo mesto in Dolenjsko. »Zelo so mi všeč takšne delavnice, čeprav jih v domačem kraju ne obiskujem. Vendar rad ustvarjam in tukaj mi je všeč,« je dejal zgovorni Domenico. Manuel iz Gorice Novo mesto že pozna. »Pred nekaj leti smo bili z Dijaškim domom Gorica tukaj v koloniji in spomnim se, da smo jedli odličen sladoled,« se nasmehne. Njegova prijateljica Livia pa je na Dolenjskem prvič. »Krasno je,« je dejala, medtem ko je na velikem listu nastajal nasmejan avokado iz testenin. »Še nikoli nisem barvala testenin. Prav zabavno je,« je povedala. In čisto zares so otroci ta dan barvali testenine s pretečnim rokom uporabe, ki so jih pred tem nalepili na papir in z njimi oblikovali velik avokado. »To je zanimiv način, kako lahko makarončke, ki jim je potekel rok uporabe, recikliramo oziroma uporabimo, namesto da bi jih zavrgli. Na naših delavnicah tako tudi okoljsko ozaveščamo,« je pojasnila vodja programa Otroškega sveta Ines Švajger, strokovna delavka na DRPD.

Devetletno Nežo Gabršček iz Novega mesta Otroški svet privablja že več let zapored. Tokrat je prišla s prijateljico in bratom. »Všeč mi je ustvarjanje, izdelovanje izdelkov, s katerimi se potem lahko igramo,« je dejala Neža, ki pravi, da bo na delavnicah kar tri tedne. »Moj avokado bo kmalu končan. Včeraj smo delali mehansko igračo in kar dobro mi je uspela. Jutri pa bomo šivali spominčke iz filca. Komaj čakam!« je še povedala devetletnica. Tudi Megi Kunčič iz Novega mesta se vsako leto vrača. »Pri ustvarjanju se zelo zabavam, zato rada pridem. Vsako leto tudi spoznam kakšne nove prijateljice. Tudi doma z mami pogosto kaj ustvarjava.«

Mnogi prihajajo že več let

»Nekaj zagotovo delamo prav, da v bogati ponudbi počitniških aktivnosti v Novem mestu otroci obiskujejo Otroški svet in se jih veliko k nam tudi vrača, iz dneva v dan ter iz leta v leto. To je največja potrditev in zahvala za naš trud,« je dejala Švajgerjeva. Priprave na Otroški svet se začnejo že mesece prej, treba je dodelati tematike, izbrati primerne materiale, zbrati in izbrati mentorje, prostovoljce. »Ko otrokom ponudimo 20 različnih ustvarjalnih delavnic, želimo, da med ustvarjanjem spoznajo čim več različnih tehnik in materialov ter da so končni izdelki tudi uporabni. Tako bodo letos pod mentorstvom naših zaposlenih in prostovoljcev izdelovali igrače, broške, kazalo za knjigo, ogrlico, denarnico ... Veliko bo rezanja, lepljenja, barvanja, tudi šivanja, sicer pa vedno ponudimo več materialov, da lahko vsak svoj izdelek naredi tudi po svoje in se tako čim bolj ustvarjalno izrazi.« Pri izbiri tematik so vedno pozorni na to, da so primerne za različne starostne skupine, tudi za štiriletne otroke. »Z majhnimi otroki včasih na delavnicah ostanejo tudi babice, mame in potem ustvarjajo skupaj.«

Toda ni vse le ustvarjanje, vmes ali pa potem je tudi veliko druženja, družabnih in drugih iger, seveda pa se na Otroškem svetu stkejo tudi nova prijateljstva. »Zelo pogosto otroci, ki so se spoznali tukaj, naslednje leto skupaj pridejo na Otroški svet. Najlepše je videti prav ta prijateljstva, ki se ustvarijo med njimi,« je dodala Švajgerjeva. Zadnjih nekaj let so morali zaradi velikega navala število udeležencev omejiti, zato se je treba najkasneje en dan pred delavnico nanjo prijaviti na elektronski naslov otroski.svetdrpd@gmail.com. Dnevno tako na delavnice sprejmejo okoli 80 otrok, udeležba za vsakega otroka pa starše stane en evro na delavnico. »Se pa potrudimo, da – če je le mogoče – nikogar ne zavrnemo, vedno se najde še kakšen prostor,« je še pristavila Švajgerjeva. Mesec ustvarjalnih delavnic DRPD izvaja ob podpori Mestne občine Novo mesto, podjetja Krka, d.d., in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.