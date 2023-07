Mediji so danes objavili izjave njene mame, da je storilec njen fant, s katerim je hodila leto dni. Povedala je, da je bil do nje večkrat izredno nasilen in da ji je dajal mamila ter da so hoteli, da hčerka konča razmerje z njim. Označila ga je za psihopata. Povedala je tudi, da so njeno hčerko stalno nadlegovali, se ji posmehovali in jo žalili, pri tem pa izpostavila platformo za izmenjavo videoposnetkov TikTok.

Po vesti o njenem umoru se je več deset aktivistov LGBTI skupnosti ter aktivistov za zaščito človekovih pravic in pravic žensk v četrtek zvečer zbralo na Trgu republike v središču Beograda. Na tamkajšnjem spomeniku so prižgali sveče ter položili rože in mavrične zastave, ki so simbol LGBTI skupnosti. Postavili so tudi napise, kot sta »Človeška bitja, ne tarče« in »Molk nas ubija«.

Ko so odšli, je na kraj prišel nek mladenič, ki je razmetal sveče, rože in zastave. Pri tem se mu je pridružilo še nekaj mladeničev.

Najstnico so pogrešali od 17. junija, ko je starša obvestila, da gre k svojemu fantu v Beograd. Ta je sicer v obdobju, ko sta jo starša iskala, vztrajno zanikal, da bi vedel, kje je.

Policija identitete žrtve še ni potrdila. Njeno razkosano truplo je našla v vrečah v stanovanju storilca.