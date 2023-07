#intervju Barry Phillips, glasbenik in avtor: Punkerji po vsem svetu govorimo isti jezik

Leta 1981 je angleško-velška punkovska skupina Demob izdala mala ploščo No Room For You. Plošča je v Veliki Britaniji doživela zmeren uspeh (najvišje se je povzpela na 28. mesto), a hitro utonila v pozabo. Tako bi tudi ostalo, če njen takratni basist Barry Phillips ne bi odkril, da je bila pesem na ozemlju, nekoč imenovanem Jugoslavija, v izvedbi puljske skupine KUD Idijoti velika uspešnica. Odpravil se je po njenih sledeh in odmevih po državi, ki ne obstaja več, da bi se seznanil s punkovsko sceno, ki se je razvila in razmahnila v zadnjih letih vladavine Josipa Broza - Tita, ter na »naredi sam« način strnil vtise v knjigi In Search of Tito's Punks.