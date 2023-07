Ob tem zapisu bi se rad zahvalil ministrstvu za notranje zadeve in policiji, da so sledili našemu predlogu, da se Vadbeni center Gotenica preimenuje vVadbeni center Vinka Beznika Gotenica.To je bilo storjeno 27. junija na svečani način v Portorožu na osrednji proslavi ob dnevu policije. Naslednji dan, 28. junija 2023, smo dejanje trajnega spomina na Vinka Beznika nadgradili z odkritjem nove označevalne table vadbenega centra in bronaste spominske table v Gotenici, ki sta nameščeni neposredno pri vhodu v vadbeni center. Označevalno tablo sta odkrila minister za notranje zadeve in v. d. generalnega direktorja policije, bronasto spominsko tablo pa žena pokojnega Anka Beznik in predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas.

Naj se strankarski voditelji ustavijo in razmislijo

Iz navedenih razlogov, predvsem pa zaradi zagotovitve trajnega spomina na pokojnega Vinka Beznika in nato prvega poveljnika specialne enote republiškega sekretariata za notranje zadeve ter nato ministrstva za notranje zadeve ocenjujem prireditev v Gotenici kot izjemno in ob pravem času v mesecu, ko smo praznovali dan državnosti in dan policije. V tem času se spominjamo dogodkov izpred 32 let, ko smo v oboroženem boju z jugoslovansko armado vzpostavili od nekdaj želeno samostojno Republiko Slovenijo, skupaj z Vinkom Beznikom.

Seveda pa je treba, ko govorimo o Vinku, povedati, da je kot komandir čete za posebne naloge milice opravljal najbolj odgovorne naloge, saj je bila omenjena četa predhodnica specialne enote. Četa se je avgusta 1990 preoblikovala v specialno enoto milice pod poveljstvom Vinka Beznika in je bila neposredno podrejena takratnemu republiškemu sekretarju za notranje zadeve. Res pa je, da je bilo Vinkovo najpomembnejše obdobje takoj po nastopu prve demokratično izvoljene vlade maja 1990, ko ga je takratni republiški sekretar za notranje zadeve sprejel kot svojega zaupnika. Tako je bil Vinko Beznik s strani takratnega republiškega sekretariata za notranje zadeve in milice sonosilec projekta manevrske strukture narodne zaščite in član skupine akterjev slovenske osamosvojitve, ki so 7. septembra 1990 na Pristavi nad Stično sprejeli in formalizirali strateške dokumente za obrambno zavarovanje osamosvajanja Republike Slovenije.

Sedaj, ko so se s predlogom o novem spomeniku osamosvojitvi odprle nove možnosti podpore ali zanikanja in razprave o tem, kdo je bil prvi predlagatelj, je čas, da se strankarski voditelji ustavijo in razmislijo. Politično in strankarsko pregrete glave morajo izkoristiti trenutek in pomisliti na prihodnost. Vendar ne le na prihodnost sebe in svoje stranke, ampak na prihodnost naroda in države.

Skoraj trideset let se predvsem maja in junija ponavljajo razprave o storjenih napakah, o tem, kdo je bil za in kdo proti osamosvojitvi Slovenije, kdo je imel pomembnejšo vlogo v oboroženem odporu proti jugoslovanski vojski in podobno. Nismo presenečeni, saj smo doživeli že vse: od zanikanja pomena osamosvojitve do izpolnitve tisočletnih sanj Slovenk in Slovencev, od zanikanja, da je v Sloveniji vojna sploh bila, do epskih podvigov posameznikov, od tega, da se zanika pomen akcije Sever, do tega, da je Slovenijo osamosvojila neka druga teritorialna obramba, neka druga milica in neki drugi Vinko Beznik.

Vse to nenehno sprožajo tisti, ki jim mirno življenje in sobivanje ni v interesu. Pozabljajo na časovno rojevanje naše države ter njeno dolgo, mučno in v določenih obdobjih krvavo pot v samostojnost, neodvisnost in suverenost, za katero so zaslužne generacije vseh Slovenk in Slovencev. Pozabljajo na pogum in svobodoljubje tistih, ki so v najtežjih trenutkih, v katerih se je znašel slovenski narod in slovenstvo, vedeli, kam in na katero stran zgodovine se morajo postaviti.

Zato naj nas tudi preimenovanje Vadbenega centra Gotenica v Vadbeni center Vinka Breznika Gotenica spominja na težko prehojeno pot v samostojnost Republike Slovenije. Hvala za njegov prispevek, da danes živimo v samostojni, neodvisni in suvereni Republiki Sloveniji. Vinko je bil kot kadet udeleženec policijskih in vojaških usposabljanj ter izpopolnjevanj na Ugarju pri Ribnici, kjer je bil center za usposabljanje miličnikov, kasneje, ko je končal vojaško akademijo, je bil med drugim vodja policijskih in vojaških usposabljanj in izpopolnjevanj na Jasnici pri Ribnici, kjer je bil začasni center za usposabljanje miličnikov, in na koncu vodja v Vadbenem centru Gotenica za specialno usposabljanje miličnikov in drugih varnostnih oseb.

Eden ključnih akterjev v času osamosvojitvenih procesov

Ko je bil Vinko Beznik imenovan za poveljnika specialne enote, je bilo njegovo delo usmerjeno v neposredno izvajanje najzahtevnejših nalog pred agresijo in med samo agresijo Jugoslovanske ljudske armade na samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Ne smemo pa pozabiti, da je ob delu milice imela prav specialna enota mnoge najbolj odgovorne naloge tudi po koncu vojne. Kaj vse je morala početi v opisanih časih za varnost v Republiki Sloveniji, za varnost državljank in državljanov ter varnost njenih najvišjih predstavnikov oblasti, si v tem kratkem spominu na Vinka ne upam naštevati.

Vinku se v svojem imenu in imenu vsega članstva Zveze policijskih veteranskih društev Sever in drugih vojnih veteranov 91 zahvaljujem za njegovo izjemno državotvorno delo, ki ga je opravljal s čutom odgovornosti, domoljubnostjo in skupaj s svojimi sodelavci, ki so mu neizmerno zaupali. Naj še enkrat poudarim, da je bil eden ključnih akterjev v času osamosvojitvenih procesov in v vojni za samostojno, neodvisno in suvereno Republiko Slovenijo ter pobudnik in soustanovitelj Združenja Sever. Za svoje izjemne zasluge je prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ter druga državna in društvena priznanja. Leta 1998 pa je bila specialna enota policije odlikovana z zlatim častnim znakom za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Slovenije.

Dr. TOMAŽ ČAS, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever