Disfrutar Barcelona

Če ne bi bilo nove perujske kuhinje, bi bili na vrhu Katalonci. Restavracija, ki bolj spominja na kombinacijo muzeja in zelenjavnega vrta, ponuja dva daljša menija za 255 evrov, po želji pa lahko dobite še vinsko spremljavo za 125 evrov. Glede na to, da gre za najboljšo restavracijo v Evropi, imajo še nekaj presežkov, posebno mizo doživetij vam pripravijo za 1000 evrov na osebo, seveda brez pijače. Kuharji Oriol Castro, Eduard Xatruch in Mateu Casañas so Disfrutar odprli potem, ko so se nekaj let učili svojega posla tudi pri legendarni restavraciji El Bulli, ki je že davno zaprla vrata. Jedi, ki jih pripravljajo, niso zgolj avtorske, ampak so tudi zelo neobičajne. Ocenjevalci so visoko postavili posodo z ledom, v kateri gost sam z rokami išče kozice, pa tudi krofe, napolnjene s kaviarjem in smetano, ter zamrznjen gaspačo, sendvič s kisom, pestom iz pistacij in jegulje. Mimogrede, konkurenca 50 najboljšim, francoski vodnik Michelin, meni, da si Disfrutar zasluži le dve zvezdici, ki ju imajo še štiri restavracije v Barceloni, in ne najvišjih treh zvezdic, ki jih imajo tri restavracije v tem mestu.