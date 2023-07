Delavski sveti so torej nastali kot nova oblika socialističnega upravljanja podružbljenih proizvodnih sredstev in Jugoslavija je bila med socialističnimi državami prva, ki se je odločila za to obliko delavskega upravljanja. S tem je bil postavljen temelj zakonu o samoupravljanju, ki je ravno tako predstavljal posebnost v tedanjem svetu. Prvi delavski svet v Sloveniji so 7. januarja 1950 ustanovili v kranjski Savi. Med poglavitne naloge delavskih svetov je sodilo potrjevanje temeljnih planov in zaključnih računov podjetja, sprejemanje sklepov o upravljanju podjetja, sprejemanje različnih pravilnikov, obravnavanje poročil o delu upravnega odbora podjetja, ki ga je imenoval delavski svet, ter spremljanje proizvodnih dosežkov. Poglavitno vlogo pri izboru kandidatov in volitvah članov delavskih svetov je imel sindikat. Odzivi na ta korak jugoslovanskega vodstva so bili v svetu zelo različni. Od dvomov o uspešnosti na Zahodu in med slovensko emigracijo do popolnega zavračanja in obsojanja s strani »sovjetskih« vzhodnoevropskih držav, ki so dve leti pred tem Jugoslavijo z resolucijo Informbiroja izobčile iz svojih krogov.

Delavski sveti – važen korak h demokratizaciji našega gospodarstva

Po navodilu Gospodarskega sveta FLRJ in v sporazumu s CO ZSJ bodo do konca tega meseca v najvažnejših gospodarskih podjetjih volili delavske svete. Ti delavski sveti bodo novo telo v razvoju naših gospodarskih podjetij. Člane delavskega sveta bodo izvolili iz vrst uslužbencev podjetja na zborovanjih sindikalne podružnice.

Naloga delavskih svetov bo, pomagati vodstvu podjetja pri reševanju gospodarsko-mobilizacijskih nalog, zaradi česar bodo v dragoceno pomoč direktorjem podjetij, na drugi strani pa bodo povečali sodelovanje delovnih množic pri upravljanju našega gospodarstva (…)

Ljudska pravica, 11. januarja 1950

Nove reforme v Jugoslaviji

V jugoslovanskem parlamentu so razpravljali o novem zakonu, ki naj bi dal delavcem pravico do uprave in vodstva tovarn, pri katerih so zaposleni. Tito je predlog podprl v dolgem govoru in ga skušal podpreti z dokazi iz Marksovih, Engelsovih in celo Stalinovih del. Pri tem je znova potrdil, da je edinole jugoslovanski socializem pravoveren, dočim je sovjetski le izrodek. Jugoslovani so ob tej priliki zopet enkrat slišali, da so na poti, po kateri bodo mogli zadostiti vsem svojim potrebam. Kako dolga bo ta pot, Tito ni povedal, ker še sam ne ve. Eno pa vedo vsi Jugoslovani, da trpe iz leta v leto večje pomanjkanje, dočim žive partijci v relativnem blagostanju. (…)

Katoliški glas (Gorica), 5. julija 1950

Bodo res delavci gospodarili v podjetjih?

Tito nadaljuje svojo tekmo s kominformom v borbi za posest delavskega zaupanja. Kakor dokazuje v teoriji, da je sam ostal zvest pravemu marksizmu, ki ga je po njegovem sedanja uradna notranja in zunanja politika Sovjetske zveze izdala, tako skuša sedaj dokazati resničnost svojih nazorov tudi v praksi. V tem smotru je izdal zakon o delavskih svetih in upravnih odborih podjetij, katerega je vladno časopisje prikazalo ljudem kot eno največjih in najbolj revolucionarnih pridobitev.

Novi zakon določa, da bodo odslej upravljali tovarne, rudnike, prometna, transportna, kmetijska, gozdna, komunalna in druga državna gospodarska podjetja, kakor tudi splošno ljudsko lastnino, v imenu družbene skupnosti delovni kolektivi. Svoje delo bodo seveda vršili v okviru gospodarskega plana in na osnovi z zakoni določenih pravic in dolžnosti. (…) Najmanj tri četrtine članov upravnega odbora morajo biti delavci, samo ena četrtina je lahko iz vrst tehničnega, inženirskega in drugega nameščenega osebja.

Na papirju je torej vse v redu in novi predpisi vzbujajo res vtis velikega napredka, vse dokler si ne ogledamo njihovih podrobnosti. Na ta način dobljene ugotovitve so nadvse zanimive. Prvič: podjetja ostajajo tudi nadalje last političnih teles, države, republik ali krajevnih odborov (…) Drugič: delavskemu upravnemu odboru bo onemogočeno, da bi se povzpel do primerne strokovne kvalifikacije, ki bi edina lahko zajamčila njegovo uspešno delovanje, kajti zakon določa, da ne sme nihče biti član upravnega odbora delj kot dve leti in obenem predpisuje svojim članom, da opravljajo ta svoj posel poleg svojega rednega dela. Kako se bo lahko na ta način nešolani delavec poglobil v probleme, n. pr. jeseniške železarne in njene dnevno se izpreminjajoče potrebe, je vprašanje zase. (…)

Demokracija (Trst), 7. julija 1950

Moskva razglaša delavske svete za fašizem

Skoraj štirinajst dni je trajalo, da so voditelji kominforma prišli do sape po zgodovinskem zasedanju v Ljudski skupščini FLRJ, ko je bil sprejet zakon o upravljanju gospodarskih podjetij po delovnih kolektivih, ki predstavlja najrevolucionarnejši akt v razvoju naše socialistične demokracije, edinstven v socialistični praksi. (…)

Da je Jugoslavija prva socialistična država, ki je uresničila staro zahtevo delavskega razreda, izraženo v borbenem geslu »tovarne delavcem«, gotovo ne more biti po volji voditeljem Sovjetske zveze, saj sovjetski delavci po 31 letih od Oktobrske revolucije še nimajo nobenega deleža v upravljanju podjetij. (…)

Glasilo Kominforma »Za trajni mir in ljudsko demokracijo« je te dni objavilo članek, čigar vsebino je v soboto podal moskovski radio. (…)

Z novim zakonom o upravljanju podjetij po delovnih kolektivih »je Tito napravil nov korak k restavriranju kapitalizma v Jugoslaviji.« (…)

Izročiti industrijo, rudnike in železnico delovnim kolektivom »ni nič novega ali originalnega, ampak sliči kot jajce jajcu Mussolinijevemu načinu«, kajti »delavske korporacije so bile prikrit italijanski fašizem.«

Slovenski poročevalec, 12. julija 1950

