#intervju Samira Kentrić​, vizualna umetnica: Ko se humor zgodi, ljudje to cenimo

​Samira Kentrić je v slovenskem prostoru uveljavljeno ime v vizualni umetnosti, ilustraciji in performansu. Je avtorica treh grafičnih zgodb Balkanalije, Pismo Adni in Adna. Venomer znova upodablja družbeno in intimno resničnost svojega časa, predvsem pa jo zanimajo usode ljudi v stiski. Svoja občutja in mnenja namesto z besedami na papir preliva v obliki ilustracije, ki je zanjo najpomembnejši medij. Postala je vizualna komentatorka družbe, njena dela pa venomer odsevajo duha časa, v katerem ustvarja in živi.