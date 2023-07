Vedno znova se vračam na jug, tokrat v Palermo na Siciliji, svoje doživljanje teh krajev pa poskušam prikazati s fotografijo ali zapisano besedo. Ob vračanju me prevevajo topli občutki sprejetosti, odprtosti in surovosti, ki jih čutim v teh krajih in ob teh ljudeh. V rahlo izgubljenem obdobju mojega življenja sem se na jugu Italije našel (pa potem še nekajkrat izgubil). Vsi se vsaj v neki točki življenja iščemo, potrebujemo le nekaj sreče in poguma, da se ponovno najdemo. Pa čeprav morda nekje med Netflixom, rezervno baterijo in osvežilcem zraka.

Projekt Ko greš na jug, vedno jokaš dvakrat je nadaljevanje serije, ki se je začela leta 2019, ko sem prebival na jugu Italije. Takrat sem zapisal, da delo posvečam mestu Bari in njegovim ljudem ter prebivalcem drugih predelov južne Italije, kjer so me sprejeli medse. Tako kot so me maja sprejeli v prestolnici Sicilije Palermu. Na fotografijah poudarjam mešanico občutij, občasno tudi kaos, ki se vselej pokaže na jugu, kjer so religija, šport, temperament, hrana in drugi vidiki življenja med seboj zelo povezani.