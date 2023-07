Pred vrhom organizacije: Nato v vrtincu

V Indiji se je pravkar končalo letno zasedanje Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), na kateri je deveterica držav Azije, med njimi velika trojica Xi, Modi in Putin, razpravljala o varnostnih zadevah kontinenta, vključno z ukrajinsko vojno ter širjenjem Nata v Azijo in Indopacifik. Avgusta se bodo v Južni Afriki srečali voditelji držav BRIC, ki se predstavljajo kot posredniki za končanje vojne v Ukrajini. Ta dva pomembna vrhova poskušata zagotoviti nastajanje nove globalne ureditve in krepiti globalni jug, kot protiutež zahodni (ameriško-evropski) evrocentričnosti. Natov vrh, ki bo potekal v Vilni 11. in 12. julija, je v tej tekmi za globalno preureditev sveta videti kot tekma, v kateri Zahod izgublja dominantno vlogo v svetu.