Nemiri v Franciji: Gorijo knjižnice in šole

Zadnji teden v Franciji je prinesel podobe, ki jih tudi iz domovine revolucij nismo vajeni. Vso državo so zajeli protesti prebivalcev predmestij, ker je policija v Nanterru ustrelila sedemnajstletnega Nahela. Tako kot leta 2005, ko sta prav tako mladoletna Zyed Benna in Bouna Traoré umrla v transformatorju, kamor sta se skrila pred policijo. Francozi alžirskega in afriškega rodu so zasedli ulice in prevzeli oblast nad njimi. Gorelo je v središčih mest in na periferiji.