Saj so nam rekli

Postavni Grk je stal v senci, kadil cigareto in s kotičkom očesa nadzoroval svojega pomočnika, za glavo manjšega in pol tanjšega temnopoltega fanta, ki je na žgočem soncu s pomočjo dolge palice strgal barvo z betonskega stopnišča. Opazoval sem ju in pomislil, da gledam še en neizpodbiten dokaz tega, kako zelo prav imajo vsi, ki nas že leta prijazno opozarjajo na to, da bodo migranti prevzeli delo našim ljudem.