»Izgubili smo 20 odstotkov amazonskega pragozda. Brez takšne tehnologije bodo naša prizadevanja ohranitve gozdov zaman,« opisuje Mohsin Kazmi, eden od soustanoviteljev organizacije Junglekeepers. Sečnja dreves zaradi izkoriščanja lesa, ustvarjanje prometnic ali odpiranje novih rudnikov so razlogi, da se največkrat krči amazonski pragozd. Kazmi ugotavlja, da se je njihovo pogozdovanje pospešilo, odkar uporabljajo robota. Samo en robotek lahko v enem dopoldnevu poseje tudi do 600 semen. To pa je dovolj za pogozditev območja dveh nogometnih igrišč. Robota s pomočjo satelitov upravljajo iz Švedske, kjer so ga proizvedli. Sedaj v organizaciji Junglekeepers preverjajo, ali bodo lahko delo enega robota nadgradili še z drugimi in podobne programe tehnološke pomoči pri pogozdovanju amazonskega pragozda zagnali tudi v drugih državah. Največ teh pljuč sveta vsako leto posekajo v Braziliji. Lani so tam vsako minuto posekali območje dveh nogometnih igrišč.