Toda njegovo zanimanje za druge stvari v času študija ga je zaneslo z Univerze Britanske Kolumbije v Montreal, kjer je začel študirati igralstvo. Navdušili so ga kanadski igralci, gledališka igra pa mu je sprva pomenila vse, dokler ni ugotovil, da ga poklic ne bi zadovoljil. Spet se je vrnil na svojo prvotno univerzo in študiral nadaljnja tri leta, vendar študija spet ni končal. Po gledališki igri se je tedaj navdušil nad pravom. Spet je zamenjal univerzo in odšel študirat na pravno fakulteto v Toronto, kjer je slednjič dokončal triletni študij, kar je bilo dovolj, da je lahko opravljal poklic pravnika. Nato je 35 let, do svoje upokojitve, ostal v priučenem poklicu kot civilni pravnik. Ko je zakorakal v upokojitev, mu ni dalo miru, da ni diplomiral na prvi univerzi, v katero se je vpisal. Potem ko je bil leta 1969 kot bruc priča temu, da je prvi zemljan stopil na luno, je pol stoletja pozneje ugotavljal, da se je na univerzi veliko spremenilo. Tudi to, da mu kot upokojencu šolanja v primerjavi z najstniškimi leti ni bilo več treba plačati. Odločil se je za študij zgodovine, ki ga je po šestih letih pred tedni tudi uspešno končal – tokrat z diplomo. Kot sveže pečeni diplomant se je sedaj zadovoljno vrnil v upokojenski staž. S svojim 54 let trajajočim študijem s presledki je potolkel svetovni rekord najpočasnejšega študenta. Ta naslov je z 52 leti od začetka študija do diplome iz biologije doslej pripadal Robertu Croninu.