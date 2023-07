Z leti je peko medenjakovih sten in streh izpopolnil do te mere, da je že deset let nosilec laskavega naslova izdelovalca največje medenjakove božične vasi na svetu. Zdaj se s peko medenjakovih vasi preživlja, organizira pa tudi številne tečaje peke in izdelave medenjakovih hiš. Če želi Lovitch v svoji pečici speči dobro polovico tone medenjakov za božično vasico, s katero nato kroži po najrazličnejših muzejih in nakupovalnih središčih, mora vsak dan v kuhinjo. Tudi izdelava okoli 700 kilogramov beljakove glazure, s katero potem okrasi in zlepi hiške, ni mačji kašelj. Dejansko Lovitch za izdelavo svojih medenjakovih hišk živi vse leto. Teden pred božičem začne peči nove medenjake za svojo megavasico prihodnje leto. Takoj po božično-novoletni sezoni v času posezonskih sladkih popustov nakupuje bombončke in druge okraske, s katerimi nato obarva in osladka vasico. Le med razstavljanjem njegovih stvaritev in med tečaji njegova peka vasice miruje. Ko medenjakove stvaritve sestavi, jih je treba še zaščititi pred vlago. Več mesecev jih shranjuje v garaži svoje hiše in tam namesti tudi izsuševalnik zraka, da ostanejo trde do konca razstave. Na koncu – tako si je sam zamislil tradicijo – pa vse hiške razdeli med ljudi.