Ta izpit je pomembna odskočna deska predvsem za revnejše Kitajce, ki lahko z dobrim rezultatom na tem presejalnem univerzitetnem izpitu pridejo na dobro fakulteto in se s tem po družbeni lestvici povzpnejo do blagostanja. To si je s šestnajstimi leti, ko se je leta 1983 prvič preizkusil na gaokaou, želel tudi Liang. Potem ko je delal v različnih fizično intenzivnih službah in kar naprej padal na univerzitetnem preizkusu, ki ga praviloma izdela manj kot polovica prijavljenih, je v 90. letih ustanovil svoje grosistično podjetje za prodajo lesa. Kljub hitremu finančnemu uspehu svoje želje po vpisu na univerzo ni opustil. Še vedno je njegov cilj, da bi se vpisal na univerzo in postal intelektualec. V času, ko se pripravlja na test in se uči tudi po dvanajst ur na dan, niti ne pije alkohola niti ne igra igrice mahjong. Čeprav se mu mnogi zaradi množice neuspešnih poskusov že posmehujejo, se sam na porogljive opazke ne ozira. Toda letos ga je neuspešni 27. poskus vendarle hudo potrl, tako kot ga ni še noben od prejšnjih šestindvajsetih. Sprva je razmišljal o tem, da bi odnehal, saj mu morda nikoli ne bo uspelo. A očitno je že sprejel odločitev, da bo tudi prihodnje leto z več milijoni mladih Kitajcev spet gulil šolske klopi na testu gaokao. »Če mi prihodnje leto ne uspe, bom spremenil svoj priimek,« dodaja.